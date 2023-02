Vedere Liverpool-Real Madrid Streaming Gratis On-line è possibile martedì 21 febbraio 2023 alle ore 21 italiane sui canali digitali. Allo stadio Anfield di Liverpool l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra le due squadre finaliste dell’anno scorso. E’ una della grandi sfide della storia del calcio europeo: 6 Champions per i Reds, 14 per il Real Madrid detentore del titolo e fresco del Mondiale per Club.

Questo sarà l’ottavo confronto tra Carlo Ancelotti e il Liverpool ad Anfield: nei sette precedenti, il tecnico italiano ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Ancelotti ha vinto l’ultimo incontro giocato ad Anfield, vincendo 2-0 alla guida dell’Everton nel febbraio 2021. Andiamo a vedere formazioni e dove vedere la partita Liverpool-Real Madrid in tv e streaming che si giocherà alla stessa ora di PSG-Bayern Monaco.

Liverpool-Real Madrid Streaming Live, probabili formazioni



LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Robertson, Matip, Van Dijk, Alexander-Arnlod; Bajcetic, Fabinho, Henderson; Salah, Gakpo, Nunez.

Allenatore Klopp. A disposizione in panchina: Adrian, Kelleher, Diogo Jota, Elliott, Firmino, Gomez, Keita, Konate, Milner, Phillips, Ramsay, Tsimikas. Indisponibili: Luis Diaz, Thiago. Squalificati: nessuno. Diffidati: Alexander-Arnold.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois, Alaba, Militao, Rudiger, Carvajal; Modric, Camavinga, Ceballos; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore Carletto Ancelotti. A disposizione in panchina: Lunin, Lopez, Lucas Vazquez, Nacho, Vallejo, Martin, Arribas, Asensio, Hazard,Rodrygo, Rodriguez. Indisponibili: Kroos, Mendy, Tchouameni, Mariano Diaz. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Kovacs (Romania). Guardalinee: Marinescu, Artene (Romania). IV Uomo: Fesnic (Romania). VAR: Irrati (Italia). Assistente VAR: Guida (Italia).

Liverpool-Real Madrid in TV



Liverpool-Real Madrid in tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 e 241 satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

Liverpool-Real Madrid Streaming Gratis alternativa a Roja directa TV Online



Liverpool-Real Madrid live streaming gratis per gli abbonati su SkyGo e NOW (il servizio streaming on demand di Sky) con smartphone, tablet, pc o notebook. Si potrà seguire Liverpool-Real Madrid anche su Infinity+, il servizio di streaming di Mediaset disponibile su tutte le piattaforme. La partita non si può vedere su Roja TV perchè considerata illegale in Italia.

Come vedere Liverpool-Real Madrid Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Liverpool-Real Madrid, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Roja directa TV Online” o “Roja Club Live”, che sono stati dichiarati illegali in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e su TuttoSport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.