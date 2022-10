Vedere Liverpool-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile martedì 1° novembre 2022 alle ore 21 italiane sui canali digitali. Il Napoli di Spalletti vola in Inghilterra a difendere il primo posto in classifica del Gruppo A di Champions League al termine di un cammino perfetto di 5 vittorie in altrettamente partite. Il Napoli non ha mai vinto fuori casa nelle coppe europee contro una squadra inglese in 11 tentativi (3 pareggi e 8 sconfitte). Nelle ultime due uscite ha ottenuto altrettanti pareggi (1-1 contro il Liverpool in Champions nel novembre 2019 e 2-2 contro il Leiceste in Europa League nel settembre 2021).

Liverpool-Napoli Streaming Live, probabili formazioni



Il Liverpool ha perso le ultime due partite disputare contro squadre italiane: oltre al 4-1 incassato all’andata al Maradona, c’è anche lo 0-1 casalingo contro l’Inter nel ritorno degli ottavi di finale della passata edizione di Champions League.

Liverpool (4-3-3) – Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Elliott, Thiago, Henderson; Salah, Nunez, Firmino. Allenatore Klopp.

Napoli (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

Arbitro: Tobias Stieler (Germania). Assistenti Gittelmann e Borsch, il IV uomo Petersen e il VAR Dankert, tutti tedeschi. Lo svizzero San sarà l’assistente Var.

Liverpool-Napoli in TV



Liverpool-Napoli in tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Il match di Champions League non sarà disponibile in chiaro su Canale 5 di Mediaset. Telecronaca con Federico Zancan e al suo fianco come seconda voce ci sarà Luca Marchegiani.

Liverpool-Napoli Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta TV Online



Liverpool-Napoli live streaming gratis per gli abbonati con SkyGo e NowT, ma anche con Mediaset Infinity+. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Come vedere Liverpool-Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Liverpool-Napoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “Rojadirecta Club Live”, che sono stati dichiarati illegali in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.