Vedere Liverpool Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 15 settembre 2021 alle ore 21 italiane sui canali digitali di Sky e Mediaset: si gioca per la prima giornata del Gruppo B di Champions League e alla stessa ora di Inter-Real Madrid. Teatro della sfida lo stadio Anfield. I rossoneri hanno vinto appena una delle ultime 13 gare contro formazioni inglesi nelle competizioni internazionali (4 pareggi e 8 sconfitte): nel febbraio 2012 rifilarono un secco 4-0 all’Arsenal negli ottavi di Champions. Scopriamo dove vedere Liverpool-Milan streaming e tv.

Liverpool Milan Streaming Live, probabili formazioni



Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Manè. Allenatore Jurgen Klopp.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. Allenatore Stefano Pioli.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Per il fischietto polacco si tratta dell’esordio con il Milan. Il 40enne di Plock ha arbitrato diverse volte le italiane (5 volte la Juve, 4 l’Inter, 3 il Napoli, 2 Roma e Fiorentina e una volta la Lazio), ma mai i rossoneri.

Liverpool Milan in TV



Liverpool Milan in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita sarà inoltre visibile, previo abbonamento, con Mediaset Infinity+ sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

Liverpool Milan Streaming Gratis



Liverpool Milan live streaming gratis per gli abbonati su Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. E ancora con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky e con Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

Dove vedere la partita Liverpool Milan Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Liverpool Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.