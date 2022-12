Vedere Liverpool-Milan Streaming Gratis On-line è possibile venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 16:30 italiane sui canali digitali di DAZN in esclusiva. La Dubai Super Cup 2022 si gioca all’Al Maktoum Stadium di Dubai. Dopo questa partita il Milan affronterà il PSV il 30 dicembre. In Serie A il Milan tornerà in campo il prossimo 4 gennaio 2023 quando i rossoneri sfideranno la Salernitana all’Arechi. L’ultima volta di Liverpool-Milan è stato il 7 dicembre dell’anno scorso in Champions League: 2-1 per i Reds il risultato finale con gol di Salah e Origi, in rimonta al vantaggio siglato da Tomori.

Liverpool-Milan, probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Milner, Matip, Gomez, Robertson; Elliott, Bajcetic, Thiago; Salah, Firmino, Nunez.

Allenatore Jurge Klopp.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Gabbia, Pobega; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Adli, Rebic; Lazetic. Allenatore Stefano Pioli.

Liverpool-Milan Live in TV



Liverpool-Milan in diretta tv con DAZN in esclusiva. DAZN ha affidato la telecronaca di Liverpool-Milan a Dario Mastroianni, affiancato da Dario Marcolin.

Liverpool-Milan Streaming Live Gratis



Liverpool-Milan live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go. Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook. A disposizione in streaming anche con NOW.

Il pre-partita di Liverpool-Milan inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Liverpool-Milan Streaming al posto di Roja Live su Internet

Come possibili alternative per vedere Liverpool-Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.