Questa sera alle 21 andranno in scena le ultime due sfide di ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League 2021-2022: Atletico Madrid-Manchester City e Liverpool-Benfica.

I Citizens di Pep Guardiola fanno visita ai Colchoneros di Simeone dopo il risultato di 1-0 dell’andata firmato Kevin De Bruyne. Chi passa affronterà il Real Madrid che ha eliminato il Chelsea che aveva vinto l’ultima edizione della Champions.

Una settimana fa il Liverpool ha espugnato il Da Luz, casa del Benfica, per 3-1 grazie alle reti di Konatè, Manè e Diaz.

Dove vedere Liverpool-Benfica e Atletico Madrid-Manchester City Streaming Gratis al posto di Rojadirecta TV

Ai padroni di casa non è bastata la rete di Nunez. Chi passa il turno affronterà in semifinale ilche ha eliminato, dopo la Juventus, anche il fortissimo Bayern Monaco.

Liverpool-Benfica in diretta tv su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Il match di Champions League non sarà disponibile in chiaro. Telecronaca con Federico Zancan e al suo fianco come seconda voce ci sarà Giancarlo Marocchi. Streaming online con SkyGo e NowTV.

Atletico Madrid-Manchester City diretta in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.