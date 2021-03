Alle 20:45 di oggi mercoledì 31 marzo 2021 si potrà vedere Lituania Italia in streaming live e diretta tv sul digitale della rete nazionale Rai. Dopo i successi con Irlanda del Nord e Bulgaria, l’Italia di Roberto Mancini vuole il tris contro la Lituania, nella terza giornata del Girone C di qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio di Qatar 2022: “L’insidia è il campo sintetico, vedremo come reagiranno i ragazzi. Non siamo abituati a giocarci. La Lituania, poi, non ci concederà spazio e sarà molto chiusa in difesa”.

Dove vedere Lituania Italia Streaming e Diretta Live TV

Per vedere Lituania Italia in diretta tv basterà collegarsi alla rete nazionale Rai 1 a partire dalle ore 20:45 (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre).

Le probabili formazioni di Lituania-Italia:

per tutti con l’app Rai Play (link www.raiplay.it) con pc, tablet o smartphone.

Lituania (4-5-1): Svedkauskas; Mikoliunas, Gaspultis, Beneta, Valtkunas; Novikovas, Dapkus, Simkus, Slivka, Lasickas; Cernych. Allenatore Valdas Urbonas.

Italia (4-3-3): Sirigu; Toloi, Bastoni, Acerbi, Emerson Palmieri; Sensi, Locatelli, Pessina; Chiesa, Ciro Immobile, Bernardeschi. Allenatore Roberto Mancini.

Arbitro: Pawel Raczkowski (Polonia).