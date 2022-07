Vedere Lens-Inter Streaming Gratis On-line sarà possibile alle 18:30 di oggi sabato 23 luglio 2022. E’ la terza amichevole dell’Inter di Simone Inzaghi dopo il successo con il Lugano e il pareggio con il Monaco. Si gioca allo stadio Bollaert-Delelis di Lens, in Francia, dove sono attese quasi 32 mila persone che trasformeranno il test in qualcosa in più di una semplice amichevole estiva.

Lens-Inter in TV

Lens-Inter in tv con il servizio di DAZN utilizzando l’app presente nelle smart tv o collegando la propria televisione a console per videogiochi o Google Chromecast.

Lens-Inter Streaming Live, probabili formazioni

La telecronaca in diretta di Riccardo Mancini, commento tecnico di Dario Marcolin, avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alledi oggi sabato 23 luglio 2022.

LENS (3-4-3): Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado; Kakuta, Sotoca, Ganago. Allenatore Haise.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Lazaro; Lukaku, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi.

Lens-Inter Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Lens-Inter live streaming gratis per gli abbonati su DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Lens-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Lens-Inter, potresti provare a cercare su Google, Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope. Ci sarebbe anche il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” ma come saprai è stato oscurato perchè considerato non legale. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.