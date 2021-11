Vedere Legia Varsavia-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi giovedì 4 novembre 2021 alle ore 18:45 italiane sui canali digitali di Sky e Dazn. Dopo un inizio di campionato strepitoso, il Napoli di Luciano Spalletti punta a confermarsi anche in Europa League. La partita di questa sera in Polonia potrebbe voler dire testa solitaria nel girone C, sempre che il Leicester non vinca al King Power Stadium contro lo Spartak Mosca. Scopriamo dove vedere Legia Varsavia-Napoli streaming e tv.

Legia Varsavia-Napoli Streaming Live, probabili formazioni



Legia Varsavia (4-2-3-1): Miszta; Rose, Wieteska, Jedrzejczyk, Johansson; Martins, Kharatin; Mladenovic, Josuè, Luquinhas; Emreli. A disposizione in panchina: Tobiasz, Kosotrz, Lopes, Nawrocki, Pekhart, Ribeiro, Kastrati, Muci, Slisz. Allenatore Golebiewski.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Elmas. A disposizione in panchina: Ospina, Idasiak, Zanoli, Lobotka, Mertens, Ounas, Lozano.

Allenatore Spalletti.

Arbitro: Visser (Belgio).

Legia Varsavia-Napoli in TV



Legia Varsavia-Napoli in diretta tv sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Legia Varsavia-Napoli su DAZN sarà affidata alla telecronaca di Stefano Borghi, con commento tecnico di Alessandro Budel. Su Sky, invece, telecronista della partita Dario Massara. Niente Tv8, che trasmetterà la gara della Roma in Conference League contro il Bodo Glimt.

Legia Varsavia-Napoli Streaming Gratis



Legia Varsavia-Napoli live streaming gratis gratis per gli abbonati mediante DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Dove vedere la partita Legia Varsavia-Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Legia Varsavia-Napoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.