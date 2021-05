Lecce-Venezia streaming gratis link. Si gioca questa sera con inizio alle ore 18:30 Lecce-Venezia valida come partita di ritorno della semifinale dei playoff di Serie B. Si parte dall’1-0 a favore dei lagunari della gara d’andata: per il Venezia sono quindi utili due risultati su tre per approdare alla finale che si giocherà contro la vincitrice di Monza-Cittadella delle 20:45. Per il Lecce obiettivo unico la vittoria, con qualsiasi punteggio. Andiamo a scoprire dove vedere la partita in diretta Lecce-Venezia streaming e tv.

Come vedere Lecce-Venezia in diretta tv invece di Rojadirecta

Diretta Lecce-Venezia sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Dove vedere Lecce-Venezia Streaming al posto di Rojadirecta



La partita non si puòperchè considerata illegale in Italia. La sfida non viene trasmessa in chiaro.

Lecce-Venezia streaming gratis con DAZN (link www.dazn.com), e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. Il match sarà visibile per i clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con le app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Lecce-Venezia Probabili Formazioni

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Dermaku, Gallo; Majer, Tachtsidis, Hjulmand; Henderson; Coda, Pettinari. Allenatore Corini.

Venezia (4-3-1-2): Maenpaa; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu; Forte, Johnsen. Allenatore Zanetti.