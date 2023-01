Vedere Lecce-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 14 gennaio 2023 alle ore 18 italiane sui canali digitali: si gioca per la 18esima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23. A far visita alla squadra di Baroni arriva il Milan Campione d’Italia in carica, scottato dalla beffarda rimonta incassata in casa contro la Roma, che ha fatto scivolare i rossoneri a -7 dalla capolista Napoli. Per rimanere in coda dei ragazzi di Spalletti, i rossoneri devono vincere a Lecce.

Il Lecce ha vinto le ultime due partite di Serie A giocate al Via del Mare e non arriva a tre successi interni di fila nel massimo campionato dal 2004 (sei a cavallo tra le stagioni 2003/04 e 2004/05).

Lecce-Milan Streaming Live, probabili formazioni



Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Allenatore Baroni. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dermaku, Helgason, Pongracic, Cetin.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Pioli. Squalificati: Tonali. Indisponibili: Ballo-Touré, Florenzi, Krunic, Ibrahimovic, Maignan, Rebic.

Lecce-Milan in TV Live



Lecce-Milan in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Lecce-Milan sarà affidata a Stefano Borghi col commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Lecce-Milan Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Lecce-Milan live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dove vedere la partita Lecce-Milan Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Lecce-Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.