Vedere Lecce-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 21 gennaio 2024 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. La Vecchia Signora ha l’opportunità di salire in testa alla classifica di Serie A battendo il Lecce. L’Inter, invece, dovrà recuperare la partita contro l’Atalanta il prossimo 28 febbraio. Nella partita di andata, la Juve ha vinto grazie a un gol di Milik. Di seguito formazioni e info per vedere Lecce-Juventus streaming e tv.

Statistica in evidenza: La Juventus ha la possibilità di vincere entrambe le partite contro il Lecce senza subire gol per la prima volta dal 1997/98.

Lecce-Juventus Streaming Live, probabili formazioni, opzioni FantaCalcio



Si prevede che Krstovic e Piccoli giocheranno come attaccanti centrali per i salentini, mentre Strefezza, Oudin e Sansone si contenderanno una maglia da titolare. Allegri avrà Gatti e McKennie a disposizione dopo la squalifica, ma dovrà fare a meno di Chiesa e Rabiot per infortunio. Yildiz e Vlahovic formeranno la coppia d’attacco, con Miretti a centrocampo. Kostic ha un piccolo vantaggio su Weah, mentre Cambiaso giocherà ancora come terzino destro.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Piccoli, Strefezza. Allenatore: D’Aversa.

A disposizione in panchina: Brancolini, Samooja, Venuti, Dorgu, Berisha, Blin, Almqvist, Krstovic, Sansone, Pierotti. Indisponibili: Banda, Dermaku, Rafia, Touba. Squalificati: nessuno.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Nonge, Nicolussi Caviglia, Alex Sandro, Weah, Iling-Junior, Milik. Indisponibili: De Sciglio, Kean, Chiesa, Rabiot. Squalificati: Pogba, Fagioli.

Arbitro: Doveri della sezione di Roma. Guardalinee: Berti-Ricci. IV uomo: Perenzoni. VAR: Valeri. Assistente VAR: Abisso.

Lecce-Juventus Live in TV

La partita Lecce-Juventus, gara valida per la 21ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 20:45 allo stadio Via del Mare di Lecce, sarà trasmessa in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky.

Lecce-Juventus Streaming Gratis Live Online



Il match Lecce-Juventus sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN. Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Lecce-Juventus Streaming Live Club

Per vedere la partita Lecce-Juventus, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web Corriere dello Sport. Il Lecce è stato imbattuto nelle ultime quattro partite casalinghe in Serie A, ottenendo una vittoria e tre pareggi. Questa è la striscia di risultati positivi più lunga dal periodo compreso tra gennaio e aprile 2012, quando il Lecce aveva ottenuto otto risultati utili consecutivi in casa con Serse Cosmi come allenatore.