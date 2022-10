Vedere Lecce-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile sabato 29 ottobre 2022 alle ore 18:00 italiane (subito dopo Napoli-Sassuolo delle 15) sui canali digitali di DAZN. La partita andrà in scena allo stadio “Via del Mare” come secondo anticipo della 12a giornata di Serie A. Juventus e Lecce si sono affrontate solamente cinque volte dal 2011 ad oggi. Le sfide contro i giallorossi non sono mai state facili: due pareggi, due vittorie e una sconfitta negli ultimi precedenti. Mesbah e Bertolacci hanno firmato l’ultimo successo del team pugliese il 20 febbraio di undici anni fa.

Appuntamento alle 18 quindi per vedere Lecce-Juventus streaming gratis (per gli abbonati). Statistica in evidenza: la Juventus non è riuscita a fare gol nel primo tempo in sei delle ultime sette trasferte di Serie A.

Lecce-Juventus Streaming Live, probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Oudin.

Allenatore Baroni. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani; Cuadrado, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bremer, De Sciglio, Di Maria, Kaio Jorge, Paredes, Vlahovic, Locatelli, Chiesa, Pogba, Akè.

La Juventus ha vinto 4-0 l’ultimo precedente contro il Lecce in Serie A, il 26 giugno 2020. I bianconeri non ottengono due successi di fila contro i salentini in campionato dal 2008 e non tengono la porta inviolata in due gare consecutive dal 2002.

Lecce-Juventus in Live TV



Lecce-Juventus in diretta tv con DAZN anche su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box. Per gli abbonati Sky e DAZN, inoltre, sarà possibile attivare ‘Zona DAZN’ e vedere quindi Lecce-Juventus in live tv al canale 214 di Sky.

Il Live Lecce-Juventus sarà commentato in telecronaca dalla coppia Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi (al commento tecnico).

Dopo la sconfitta per 0-2 contro il Bologna nell’ultimo turno, il Lecce potrebbe restare a secco di gol per due gare consecutive di Serie A per la prima volta dal gennaio 2020 (Udinese e Parma in quell’occasione).

Lecce-Juventus live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Lecce-Juventus inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Tutto Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.