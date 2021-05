Vedere Lazio Torino Streaming Gratis On-line? Match di recupero della 25a giornata di Serie A 2020/2021. Fischio d’inizio alle 20:30 di oggi martedì 18 maggio nella cornice dello stadio Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go mentre Sky Live vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, a partire dal primo minuto di gioco.

Dopo più di due mesi colmi di polemiche e ricorsi andrà in scena Lazio-Torino, partita valida per il recupero della 25a giornata di Serie A. La sfida era inizialmente in programma per martedì 2 marzo ma, in seguito alla mancata presenza dei granata (bloccati dall’Asl del Piemonte per numerosi casi di Covid-19), è stata rinviata a data da destinarsi.

Lazio Torino diretta live tv con i canali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite).

Lazio Torino live streaming gratis (per gli abbonati Sky) dall'Allianz Stadium di Torino, per il recupero della 3a giornata di Serie A, con Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il match quindi sarà disponibile anche su Now Tv a pagamento per tutti.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Immobile. Allenatore Simone Inzaghi.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore Davide Nicola.

ARBITRO: Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Cecconi e dal quarto uomo Dionisi. Al VAR ci saranno invece Aureliano e Liberti.