Vedere Lazio-Roma Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 19 marzo 2023 sui canali digitali: si gioca per la 27esima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23.

Un Derby della Capitale che si preannuncia spettacolare e carico di tensione, con entrambe le squadre in corsa per un posto in Champions League e la Lazio che cerca di allungare sulla Roma di Mourinho. La Lazio è imbattuta negli ultimi cinque derby giocati in casa in Serie A (3V, 2N) e non è mai arrivata nella sua storia a sei partite di campionato interne consecutive contro i rivali cittadini senza perdere. L’ultimo successo giallorosso da squadra ospite risale allo 0-2 del 4 dicembre 2016 (reti di Strootman e Nainggolan).

Lazio-Roma Streaming Live, probabili formazioni



Lazio (4-3-3): Maximiano; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri.

A disposizione in panchina: Adamonis, Gila, Lazzari, Pellegrini, Radu, Fares, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri. Indisponibili: Immobile, Patric. Squalificati: Vecino. Diffidati: Cataldi.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Foti (Mourinho squalificato).

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Celik, Wijnaldum, Bove, Tahirovic, Camara, Solbakken, Belotti, El Shaarawy, Volpato.

Indisponibili: Darboe, Karsdorp, Llorente. Squalificati: Kumbulla. Diffidati: Mancini, Matic.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Alassio e Imperiale. Quarto uomo: Maresca. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Rapuano.

Lazio-Roma in TV



Lazio-Roma in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Il telecronista del Derby della Capitale sarà Ricky Buscaglia con commento tecnico di Riccardo Montolivo. La programmazione di DAZN continuerà alle 20:45 con la diretta streaming di un altro spettacolare evento: il Derby d’Italia Inter-Juventus.

La Roma è una delle due squadre (insieme all’Atalanta) con il maggior numero di gol da fuori area in questa Serie A (otto ciascuna). Il 23% delle reti giallorosse (8/35) sono arrivate dalla distanza in questo campionato, seconda miglior percentuale dopo l’Empoli (26%).

Lazio-Roma Streaming Gratis



Lazio-Roma live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

La Lazio ha subito appena quattro gol nei primi tempi finora, dato record nei maggiori 10 campionati europei 22/23 (primato condiviso con il Salisburgo). Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), la formazione che ha chiuso con meno gol subiti nelle prime frazioni un intero massimo campionato italiano è la Roma (solo sette nel 2013/14).

Dove vedere la partita Lazio-Roma Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Lazio-Roma, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.