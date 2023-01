Vedere Lazio-Milan Streaming Gratis On-line è possibile martedì 24 gennaio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN. La partita andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma: posticipo che chiude la 19a giornata e il girone di andata del campionato di calcio di Serie A.

La Lazio obbligata a vincere per rimanere al passo di Atalanta e Roma per la conquista di un posto in Champions League, il Milan deve vincere per continuare ad arginare la fuga del Napoli capolista e con la voglia di riscattare la sconfitta in Supercoppa e il pareggio con il Lecce. L’ultima volta all’Olimpico, vittoria fondamentale per i rossoneri in chiave Scudetto: dopo il vantaggio lampo targato Immobile, nella ripresa è arrivato l’immediato pari di Giroud, prima della zampata da tre punti di Tonali al secondo minuto di recupero.

Appuntamento alle ore 20:45 quindi per vedere Lazio-Milan streaming gratis (per gli abbonati a Dazn). Statistica in evidenza: il miglior realizzatore del Milan finora è Rafael Leão, che ha segnato 8 reti, incluse 3 marcature sullo 0-0. È 5° a pari merito in classifica cannonieri nel 2022/2023.

Lazio-Milan Streaming Live, probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

A disposizione in panchina: Maximiano, Adamonis, Gila, Patric, Radu, Hysaj, Marcos Antonio, Vecino, Basic, Cancellieri, Romero. Indisponibili: Immobile. Squalificati: nessuno. Diffidati: Marusic.

Allenatore: Sarri.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao, Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Vasquez, Kjaer, Gabbia, Thiaw, Pobega, Vranckx, Krunic, Adli, De Ketelaere, Messias, Origi, Rebic. Indisponibili: Maignan, Ballo-Touré, Florenzi, Theo Hernandez, Ibrahimovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bennacer.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Tolfo e Galetto. Quarto uomo: Abisso. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Paganessi.

Lazio-Milan in Live TV



Lazio-Milan in diretta tv con DAZN anche su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box. Per gli abbonati Sky e DAZN, inoltre, sarà possibile attivare ‘Zona DAZN’ e vedere quindi Lazio-Milan in live tv al canale 214 di Sky. Sia Mattia Zaccagni che Felipe Anderson hanno segnato negli ultimi due match di campionato: l’italiano non ha mai trovato la rete in tre partite di fila in Serie A, il brasiliano c’è già riuscito tra il dicembre 2014 e il gennaio 2015. Lazio-Milan su DAZN sarà commentato in telecronaca da Stefano Borghi, commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Lazio-Milan Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Lazio-Milan live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook. Il Milan ha pareggiato 2-2 entrambe le ultime due gare di campionato (contro Roma e Lecce): l’ultima volta che i rossoneri hanno registrato tre pareggi consecutivi in Serie A risale al settembre 2018, sotto Gennaro Gattuso. Il pre-partita di Lazio-Milan inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Lazio-Milan Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Lazio-Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Solo l’Inter (13) ha segnato più di Lazio e Milan (entrambi 12) nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato; i biancocelesti sono inoltre l’unica formazione che non ha ancora subito gol nella prima mezz’ora di gioco. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.