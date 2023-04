La distanza tra la Lazio e il Napoli resta di 16 punti, mentre i biancocelesti mantengono la Juventus lontana dalla zona europea. Nel match dell’Olimpico, la squadra di Inzaghi si dimostra pericolosa grazie alle giocate di Milinkovic-Savic e Immobile, che mette alla prova Szczesny.

Il primo gol della partita arriva dall’impegno del serbo, che vince un contrasto con Alex Sandro (validato dal Var) e segna il gol del vantaggio (38′). Tuttavia, la Juventus pareggia subito con Rabiot che segna in tap-in dopo una respinta di Provedel su un colpo di testa di Bremer (42′). Il gol decisivo arriva al 53′ grazie ad una diagonale di Zaccagni, servito da un splendido colpo di tacco di Luis Alberto.

La Lazio ottiene così tre punti importanti che la portano a 58 in classifica, mentre la Juventus resta a 44 punti.

Il tabellino di Lazio-Juventus risultato finale 2-1 (primo tempo 1-1)

Marcatori gol: 38′ Milinkovic-Savic (L), 42′ Rabiot (J), 53′ Zaccagni (L).

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi (70′ Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (64′ Pedro), Zaccagni (84′ Basic). Allenatore Sarri.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado (70′ Danilo), Fagioli (86′ Miretti), Locatelli (63′ Paredes), Rabiot, Kostic (63′ Chiesa); Vlahovic (63′ Milik), Di Maria. Allenatore Landucci (vice di Allegri).

Arbitro: Marco Di Bello. Ammoniti: 40′ Bonucci (in panchina), 45′ Alex Sandro, 45’+3′ Locatelli, 51′ Cuadrado, 78′ Provedel, 86′ Milinkovic-Savic, 90’+5′ Miretti.

Vedere Lazio-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi

Statistica in evidenza: In questa stagione, i migliori realizzatori della Juventus sono Dusan Vlahovic, Adrien Rabiot e Kean, che hanno segnato rispettivamente 8, 7 e 6 gol.

Lazio-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



sabato 8 aprile 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. La Lazio del celebre ex allenatore Maurizio Sarri e la Juventus di Allegri si scontrano all’Olimpico in una partita cruciale che offre possibilità di accumulare punti fondamentali nella lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Di seguitoe info per

La Lazio conta 8 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte in questa stagione in 14 partite di Serie A di fronte ai propri fan. La Juventus ha ottenuto 7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte in trasferta in questo campionato. Nelle ultime sei gare, la Lazio ha vinto 5 volte e pareggiato 1 partita. La Juventus, dall’altra parte, ha vinto 5 volte e perso 1 partita nel periodo.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Lazzari, Pellegrini, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Romero, Pedro, Cancellieri.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato). A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Danilo, Rugani, Paredes, Miretti, Chiesa, Soulé, Milik.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Gurdalinee: Cecconi-Bercigli. IV Uomo: Giua. VAR: Irrati. Assistente VAR: Zufferli.

Lazio-Juventus in TV Live



Il match tra Lazio-Juventus sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky.

Mattia Zaccagni e Ciro Immobile hanno catturato l’attenzione con le loro prestazioni per la Lazio in questa stagione. I due giocatori condividono la guida della squadra con 9 reti. Zaccagni ha segnato il primo gol della partita 6 volte, mentre Immobile ci è riuscito 5 volte. La telecronaca del match sarà affidata a Pierluigi Pardo ed Andrea Stramaccioni e sarà trasmessa su DAZN.

Lazio-Juventus Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Il match Lazio-Juventus sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

Quando le due squadre si sono affrontate l’ultima volta in Serie A, la Juventus ha vinto 3-0, in casa, a novembre. Moise Kean ha guidato la Juventus con i suoi gol. Inoltre Arkadiusz Milik è andato a segno in questa partita. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Lazio-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta Live Club

Per vedere la partita Lazio-Juventus, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. La Lazio ha vinto solo in una delle ultime 17 gare casalinghe di Serie A contro la Juventus (3-1 il 7 dicembre 2019): quattro pareggi e 12 sconfitte in questo parziale; in nove delle ultime 13 partite all’Olimpico contro i bianconeri in campionato, i biancocelesti hanno anche mancato l’appuntamento con il gol. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web del Corriere dello Sport.