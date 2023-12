Vedere Lazio-Inter Streaming Gratis On-line è possibile domenica 17 dicembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN. Nel programma della 16ª giornata di Serie A, si disputa la partita tra Lazio e Inter. L’Inter ha l’opportunità di allungare il suo vantaggio dopo il pareggio della Juve contro il Genoa. La squadra è in una buona forma, avendo ottenuto nove risultati utili consecutivi, inclusa una vittoria contro la Juve. Tuttavia, l’Inter non ha vinto contro la Lazio in trasferta dalla stagione 2018-2019. Inoltre, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è imbattuto in casa contro l’Inter. Al contrario, la Lazio sta attraversando un periodo difficile, avendo ottenuto solo una vittoria nelle ultime cinque partite. Questo è un problema ricorrente per la squadra, che ha ottenuto solo 21 punti nelle prime 15 partite in passato.

Lazio-Inter probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri.

A disposizione in panchina: Sepe, Mandas, Hysaj, Gila, Pellegrini, Cataldi, Vecino, Kamada, Basic, Pedro, Castellanos.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Stabile, Pavard, Carlos Augusto, Agoume, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Arnautovic.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Lazio-Inter in TV



Lazio-Inter in diretta tv con DAZN. Gli abbonati sia a Sky che a DAZN potranno vedere il derby anche sulla app presente sul decoder Sky Q o tramite il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite) al costo aggiuntivo di 5 euro al mese. Telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

Lazio-Inter Streaming Gratis



Lazio-Inter live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Lazio-Inter inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Ulteriori siti web dove vedere la partita Lazio-Inter Streaming



Come possibili alternative per vedere Lazio-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.