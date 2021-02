Questa sera si giocheranno Lazio-Bayern e Atletico Madrid-Chelsea, altre due partite valide per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Entrambe le partite inizieranno alle 21:00 di oggi 23 febbraio 2021 e verranno trasmesse in diretta streaming da Sky. La partita della Lazio sarà trasmessa in chiaro su Canale 5.

Lazio-Bayern Monaco

Arbitro: Grinfeld O (Isr) – Stadio: Stadio Olimpico (Roma). La Lazio deve ancora perdere una partita in questa stagione di UEFA Champions League (UCL), ma quel riconoscimento sarà messo a dura prova quando affronterà il Bayern Monaco campione in carica e fresco vincitore del Mondiale per Club. Prima del calcio d’inizio, nessuna delle ultime dieci partite ufficiali della Lazio si è conclusa con un pareggio (8 vittorie, 2 sconfitte), ma una sequenza di sette vittorie casalinghe ufficiali, mantenendo la porta inviolata in quattro di esse, può dare fiducia dovendo affrontare un simile colosso. Occhi puntati su Ciro Immobile che ha fatto gol nei primi 30 minuti di gioco in tre delle sue quattro partite in cui lui è riuscito a segnare in questa stagione di UCL, e Kingsley Coman nelle file tedesche che ha segnato nel secondo tempo due dei suoi tre gol in UCL. Ritorno in programma il 17 marzo a campi invertiti.

Lazio-Bayern Monaco, le probabili formazioni

Lazio (3-4-1-1): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; J.Correa, Immobile. Allenatore Simone Inzaghi.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Süle, J Boateng, Lucas Hernández, A Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Goretzka, Coman; Lewandowski. Allenatore Hans-Dieter Flick.

Arbitro: Orel Grinfeeld (Israele).

Lazio-Bayern Monaco streaming gratis e tv al posto di Rojadirecta

Lazio-Bayern Monaco sarà in diretta tv su Sky. I canali di riferimento per seguire il match saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La sfida sarà visibile anche sulle reti Mediaset con la diretta in chiaro su Canale 5.

Si potrà seguire Lazio-Bayern Monaco in diretta streaming attraverso Sky Go (link skygo.

Atletico Madrid-Chelsea

sky.it), la piattaforma che Sky mette a disposizione di tutti i suoi abbonati, fruibile semplicemente scaricando l’app e facendo login con i dati del proprio Sky ID. La partita sarà visibile anche su Now TV (link www.nowtv.com), servizio di streaming di Sky: basterà collegarsi al sito e selezionare uno dei pacchetti proposti. Essendo il match in chiaro su Canale 5, sarà disponibile anche ilsu Mediaset Play.

Arbitro: Brych F (Ger) – Stadio: Arena Națională (Bucharest, campo neutro). Attualmente in forma inarrestabile sulla scena nazionale, l’Atlético Madrid, capolista de La Liga, è imbattuto da 13 partite casalinghe di UEFA Champions League (UCL) (9 vittorie, 4 pareggi). I padroni di casa sono ovviamente i favoriti per vincere questa tappa, e un eventuale gol vincente potrebbe arrivare in ritardo, poiché tre delle ultime cinque vittorie casalinghe dell’Atlético Madrid in UCL hanno visto il suo gol decisivo arrivare oltre il 75° minuto. Il Chelsea rimane imbattuto sotto la gestione di Thomas Tuchel, ma ha perso il primo tempo per la prima volta nel suo mandato lo scorso fine settimana, raggiungendo il pareggio con un rigore di Mason Mount nel secondo tempo. È stato sempre dal dischetto che il Chelsea ha ottenuto l’ultima vittoria in trasferta di Premier League, ed entrambi i gol (curiosamente) sono arrivati tra il 50° e il 59° minuto di gioco. Occh puntati su João Félix che ha portato l’Atlético Madrid in vantaggio nell’ultima partita casalinga di UCL contro avversari di uno dei primi cinque campionati europei (pareggio 1-1). Olivier Giroud del Chelsea sembrava posseduto nella sua ultima trasferta in Spagna, dato che ha segnato ben quattro reti contro il Siviglia; inoltre, tre dei suoi ultimi quattro gol decisivi nella UCL sono arrivati su colpo di testa.

Atletico Madrid-Chelsea, le probabili formazioni

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Hermoso, Renan Lodi; Koke, Kondogbia, Lemar; Joao Felix; Suarez. Allenatore Simeone.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Rüdiger, Christensen; Hudson-Odoi, Kovacic, Kanté, Alonso; Mount, Werner; Abraham. Allenatore Tuchel.

Arbitro: Felix Brych (Germania).

Atletico Madrid-Chelsea streaming gratis e tv al posto di Rojadirecta

La sfida Atletico Madrid-Chelsea sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). Non è prevista la trasmissione in chiaro su Canale 5 in quanto Mediaset ha scelto di mostrare Lazio-Bayern Monaco.

La diretta streaming di Atletico Madrid-Chelsea sarà disponibile per gli abbonati Sky grazie al servizio Sky Go (link skygo.sky.it), usufruibile tramite l’applicazione dedicata e scaricabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ripiegare sulla piattaforma Now TV (link www.nowtv.com), utile per assistere alla programmazione di Sky: basterà acquistare uno dei pacchetti offerti per accedere alla visione dell’incontro.