Vedere Lazio-Bayern Monaco Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 14 febbraio 2024 alle ore 21 italiane sui canali digitali. La Lazio di Maurizio Sarri si prepara ad affrontare il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League. La partita di andata si disputerà questa sera all’Olimpico di Roma. La Lazio si è qualificata agli ottavi come seconda nel Gruppo E, mentre il Bayern Monaco ha vinto il Gruppo A. La vittoria della Lazio contro il Cagliari ha dato fiducia alla squadra, ma ora affrontano il Bayern Monaco, una squadra esperta in Champions League. Nonostante la differenza di forze, la Lazio cercherà di ottenere almeno un pareggio contro gli avversari più forti. Di seguito formazioni e info per vedere Lazio-Bayern Monaco Streaming Gratis e Diretta TV, invece di “Rojadirecta Live TV”.

Lazio-Bayern Monaco in TV



Lazio-Bayern Monaco in tv con Amazon Prime Video. Per vedere la partita sarà necessario, tramite abbonamento oppure attivando un mese gratuito di prova, scaricare l’app della piattaforma su qualsiasi televisore abilitato al servizio. Fischio d’inizio alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 14/02/2024. Il match di ritorno andrà in scena martedì 5 marzo all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Come sempre la telecronaca della partita di Champions League su Amazon Prime Video è affidata a Sandro Piccinini, col commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Nessun giocatore ha preso parte a più gol di Harry Kane in questa stagione di Champions League (7: 4 reti e 3 assist). Solo nel 2017-18 (9) l’attaccante inglese è stato coinvolto in più reti in una singola stagione nel torneo.

Lazio-Bayern Monaco Streaming Gratis alternativa a Roja directa TV Online



Lazio-Bayern Monaco live streaming gratis

per gli abbonati con, dunque su qualsiasi dispositivo mobile come pc, smartphone o tablet. In questo caso si potrà accedere al sito ufficiale oppure scaricare l’app, sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento o attivato

Amazon offrirà la possibilità di vedere Lazio-Bayern Monaco gratis per i nuovi abbonati a Prime. Dopo 30 giorni di prova gratuita, sarà possibile decidere se sottoscrivere un abbonamento o meno. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Dei 10 giocatori che hanno segnato almeno 5 reti con la Lazio in Champions League, Ciro Immobile è quello con la miglior media minuti/gol (99). Il classe ‘90 ha realizzato otto gol in 11 presenze nella competizione con il club, solo Simone Inzaghi ne ha segnati di più con i biancocelesti (15 reti in 31 match).

Come vedere Lazio-Bayern Monaco Streaming al posto di “HesGoal TV” su Internet

Come possibili alternative per vedere Lazio-Bayern Monaco, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Roja directa TV Online” o “Rojadirecta Club Live”, che sono stati dichiarati illegali in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, oppure sul sito web del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La Lazio è la squadra che ha registrato più pressioni in media a partita nell’ultimo terzo di campo in questa Champions League (165). Nonostante questi sforzi di pressione, i biancocelesti hanno recuperato il possesso solo 23 volte nel terzo finale, classificandosi al 26° posto su 32 squadre nella competizione nel 2023/24.

Lazio-Bayern Monaco Streaming Live, probabili formazioni e fantacalcio



Harry Kane, autore di numerosi gol sia in Bundesliga che in Champions League, è considerato uno dei principali protagonisti del match tra Lazio e Bayern Monaco. La difesa della Lazio dovrà fare il possibile per fermare l’attaccante inglese.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.

A disposizione in panchina: Sepe, Mandas, Lazzari, Patric, Casale, Pellegrini, Rovella, Kamada, Cataldi, Pedro, Fernandes, Castellanos.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. Allenatore: Tuchel.

A disposizione in panchina: Ulreich, Schmitt, Boey, De Ligt, Dier, Pavlovic, Zaragoza, Tel, Choupo-Moting.

Arbitro: Letexier (Francia). Guardalinee: Mugnier-Rahmouni. Quarto Uomo: Frappart. VAR: Brisard. Assistente VAR: Delajod.