Vedere Lazio-Atalanta Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 11 febbraio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23, la terza (su 19 a disposizione) del girone di ritorno. I biancocelesti hanno un punto di vantaggio sulla Dea e vengono da due pareggi di fila contro Fiorentina e Verona: la vittoria in campionato manca dal poker al Milan. Di seguito formazioni e info per vedere Lazio-Atalanta streaming e tv.

Solamente contro l’Inter (cinque) Sergej Milinkovic-Savic ha segnato più gol in Serie A che contro l’Atalanta (quattro). Tuttavia solo una di queste marcature è arrivata all’Olimpico di Roma, e risale addirittura al 15 gennaio 2017, nella prima sfida interna per il serbo contro i bergamaschi nella competizione.

Lazio-Atalanta Streaming Live, probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Maximiano, Adamonis, Patric, Gila, Lazzari, Pellegrini, Marcos Antonio, Vecino, Bertini, Basic, Romero, Cancellieri, Pedro.

Indisponibili: Radu. Squalificati: nessuno.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Boga, Hojlund, Lookman. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, Bertini, Demiral, Palomino, Okoli, Soppy, Ruggeri, Ederson, Zapata, Vorlicky. Indisponibili: Pasalic. Squalificati: Maehle, Muriel.

Arbitro: Orsato della sezione di Schio. Guardalinee: Palermo e Mokhtar. IV uomo: Rapuano. VAR: Pairetto. Assistente VAR: Marini.

Lazio-Atalanta in TV Live



Lazio-Atalanta in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Il match sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La telecronaca di Lazio-Atalanta su DAZN sarà affidata a Riccardo Mancini e Fabio Bazzani, mentre su Sky ci saranno Riccardo Gentile e Nando Orsi.

Lazio-Atalanta Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Lazio-Atalanta live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La Lazio ha fatto bene nell’ultima gara contro l’Atalanta, rimanendo senza sconfitte nelle ultime 4 sfide (V2 N2 P0). L’Atalanta è alla ricerca della prima vittoria da settembre 2020 in questa sfida. La Lazio ha battuto in aggregato l’Atalanta 7-3 durante la serie di imbattibilità.

Dove vedere la partita Lazio-Atalanta Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Lazio-Atalanta, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.