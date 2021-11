Vedere Juventus-Zenit Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 2 Novembre 2021 alle ore 21 italiane: si gioca per la quarta giornata del Gruppo H di Champions League. Dopo tre vittorie consecutive contro Malmoe, Chelsea e Zenit in Russia, i Bianconeri di Allegri cercano la quarta vittoria è la matematica certezza di passare il turno.

Juventus-Zenit Streaming Live, probabili formazioni



Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Leo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Rabiot; Paulo Dybala, Alvaro Morata. Allenatore Allegri.

Zenit (3-4-2-1): Kritsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun. Allenatore Semak.

Arbitro: Alejandro Hernandez (Spagna).

Juventus-Zenit in TV



Juventus-Zenit in diretta tv in chiaro su Canale 5 e su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Juventus-Zenit Streaming Gratis



Telecronista Sky di Juve-Zenit sarà Maurizio Compagnoni, con commento tecnico di Giancarlo Marocchi. A curare la telecronaca per Mediaset sarà invece Massimo Callegari con commento tecnico di Massimo Paganin.

Juventus-Zenit live streaming gratis per gli abbonati Sky grazie all’applicazione di Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android; l’alternativa è NOW, la piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo acquisto di un abbonamento, oppure gratis con il sito di Sportmediaset.

Dove vedere la partita Juventus-Zenit Streaming al posto di Rojadirecta TV su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Zenit, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta (o Tarjeta Roja Online) che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.