Vedere Juventus-Verona Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 28 ottobre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. La Juventus ritorna in azione e questa sera allo Stadium riceve il Verona nell’anticipo del sabato sera per la decima tappa del campionato di Serie A. La Juve ha vinto le ultime due partite (prima nel derby contro il Torino e poi a San Siro contro il Milan) e potrebbe prendere la testa della classifica vincendo questa sera. Il Verona ha bisogno di punti per evitare la retrocessione: 8 punti in classifica, reduce da due sconfitte consecutive contro Frosinone e Napoli. Di seguito formazioni e info per vedere Juventus-Verona streaming e tv.

Moise Kean, attaccante della Juventus, ha sempre vinto i suoi tre scontri diretti contro il Verona, segnando il gol vincente in entrambe le partite della scorsa stagione. Il portiere del Verona, Lorenzo Montipò, ha ottenuto buoni risultati in metà dei suoi confronti personali con la Juventus.

Juventus-Verona Streaming Live, probabili formazioni

Nella conferenza stampa di ieri, il tecnico bianconero Max Allegri ha dichiarato: “La partita di domani ha molte insidie. Il Verona era partito bene, ha forza fisica e ti impegna fisicamente nella gara. Per dare un senso alla vittoria di domenica col Milan dobbiamo fare risultato: questa è una partita che a livello di motivazioni è più difficile da preparare. La gara di San Siro le motivazioni te le dà da sola, quindi domani non dobbiamo cadere nella presunzione che sarà tutto facile”.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Kean. Allenatore Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior, Kostic, Nonge Boende, Yildiz, Chiesa, Milik. Indisponibili: De Sciglio, Alex Sandro, Danilo. Squalificati: Pogba, Fagioli.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Terracciano, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Doig; Lazovic; Bonazzoli, Djuric. Allenatore Baroni.

A disposizione in panchina: Perilli, Berardi, Amione, Coppola, Duda, Serdar, Charlys, Tchatchoua, Ngonge, Suslov, Saponara, Cruz, Mboula. Indisponibili: Hien, Cabal. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Feliciani della sezione di Teramo. Assistenti: Carbone-Giallatini. IV uomo: La Penna. Var: Nasca. Avar: Abbattista.

La Juventus ha vinto tutte le ultime tre partite di Serie A contro il Verona senza subire gol. Se dovesse vincere anche l’attuale confronto, raggiungerebbe così la quarta vittoria consecutiva contro il Verona, un risultato ottenuto solo una volta nel passato, tra il 1989 e il 1992.

Juventus-Verona Live in TV

Juventus-Verona in diretta TV su DAZN, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canali 202 e 249), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La sfida sarà trasmessa anche sui canali 472, 482, 473 e 483 del digitale terrestre. La telecronaca di Juventus-Verona valida per la 10a giornata di Serie A su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia, commento tecnico di Massimo Gobbi; quella su Sky con Federico Zancan e commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Juventus-Verona Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Il match Juventus-Verona sarà trasmesso in diretta streaming gratis (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it) e SkyGo (online su skygo.sky.it). Entrambe le piattaforme offrono numerosi servizi on-demand per vedere le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

Dove vedere la partita Juventus-Verona Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Nemmeno per la partita tra Juventus-Verona è possibile utilizzare il raccoglitore di links Rojadirecta, poiché è stato dichiarato irregolare in Italia. Gli aggiornamenti in tempo reale della partita saranno disponibili sui profili Twitter delle due squadre e sui siti online sportivi come quelli del Corriere dello Sport e TuttoSport.