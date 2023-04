Vedere Juventus-Verona Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 1° Aprile 2023 sui canali digitali: allo Stadium di Torino si gioca l’anticipo della 28esima giornata di Serie A 2022-23.

La Juventus, reduce da due trionfi consecutivi contro Inter e Sampdoria, è decisa a proseguire la sua ascesa in classifica dopo aver subito una penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. Attualmente al settimo posto con 41 punti, i bianconeri vogliono avvicinarsi all’Atalanta, che si trova al sesto posto con 45 punti.

Dopo aver subito una pesante sconfitta contro il Genoa, il Verona sta ancora lottando per evitare la retrocessione e cerca di guadagnare punti preziosi allo Stadium: l’ultima posizione disponibile per rimanere in Serie A è attualmente occupata dallo Spezia, che dista solo cinque punti.

Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi. Di seguito le probabili formazioni e dove vedere Juventus-Verona Streaming e TV.

Juventus-Verona Streaming Live, probabili formazioni



Juventus (3-5-2): Szczsesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Barrenechea, Kostic; Kean, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, De Sciglio, Miretti, Soulè, Iling jr, Di Maria, Milik. Indisponibili: Bonucci, Chiesa, Kaio Jorge, Pogba. Squalificati: Paredes, Rabiot.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Duda, Doig; Braaf, Ngonge, Gaich. Allenatore Zaffaroni.

A disposizione in panchina: Berardi, Perilli, Ceccherini, Depaoli, Cabal, Terracciano, Verdi, Veloso, Abildgaard, Joselito, Kallon, Lasagna. Indisponibili: Henry, Hrustic, Sulemana, Zeefuik, Lazovic, Djuric. Squalificati: Coppola.

Arbitro: Marchetti della sezione di Ostia Lido. Guardalinee: Di Iorio-Di Gioia. IV uomo: Ghersini. VAR: Valeri. Assistente VAR: Giua.

Juventus-Verona in TV



Juventus-Verona in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Il match sarà disponibile inoltre sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Juventus-Verona Streaming Gratis



Juventus-Verona live streaming gratis (per gli abbonati) con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

In Serie A, i gialloblù non sono mai riusciti a segnare contro la Juventus nelle ultime due partite, durante le quali i bianconeri hanno trionfato due volte di fila. Inoltre, la Juventus non ha mai ottenuto tre vittorie consecutive contro il Verona senza subire gol.

Dove vedere la partita Juventus-Verona Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Verona, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato non regolamentare in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sui siti online come Il Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in 16 incontri di questa stagione, in soli una circostanza negli ultimi 40 anni i bianconeri hanno realizzato almeno lo stesso numero di partite senza subire reti dopo 27 gare in Serie A: nell’annata 2017/18 (18, sempre sotto la guida di Massimiliano Allegri).

L’ultima volta di Juventus-Verona: highlights

Per chi si chiedeva se Dybala, Morata e DV7 avrebbero potuto giocare insieme… ecco la risposta. Questo match avrebbe potuto terminare con un risultato più largo. Oggi, dei tre, è rimasto solo Vlahovic.