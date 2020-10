Vedere Juventus Verona Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 25 ottobre 2020 alle ore 20:45 su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Oggi vedremo giocare dal primo minuto l’attaccante della Juventus Paulo Dybala: è rimasto a secco di gol nelle sue ultime tre sfide contro il Verona, dopo che aveva segnato cinque reti nelle precedenti quattro. Nelle 13 partite giocate in Serie A senza Cristiano Ronaldo, dall’arrivo del portoghese nel 2018/19, la Juventus ha registrato una percentuale di vittorie del 54%, media che sale al 73% con lui in campo.

Video streaming gratis dall’Allianz Stadium di Torino, per la 5a giornata di Serie A, con Sky Go (link https://skygo.

Dove vedere la partita Juventus Verona Streaming al posto di Rojadirecta su Internet.

sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire lesu iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il match quindi sarà disponibile anche su NowTv (link https://www.nowtv.it) a pagamento per tutti.

Come possibili alternative per vedere Juventus Verona, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Diretta Juventus Verona Streaming, le formazioni.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski; Dybala, Morata. Allenatore Pirlo. Squalificati: Chiesa. Indisponibili: Alex Sandro, Chiellini, CR7 Cristiano Ronaldo, De Ligt.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benassi, Cetin, Danzi, Dawidowicz, Gunter.