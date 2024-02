Vedere Juventus-Udinese Streaming Gratis Free Web è possibile oggi lunedì 12 febbraio 2024 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. La partita chiude il quadro della 24esima giornata del campionato di calcio di Serie A.

La Juventus affronterà l’Udinese nel posticipo del 24° turno della Serie A 2023-2024, in una partita cruciale per entrambe le squadre. Dopo la sconfitta nel Derby d’Italia contro l’Inter, la Juventus non ha vinto in campionato dal 21 gennaio, quando ha battuto il Lecce per 3-0. Da allora, hanno raccolto solo un punto, ottenuto dal pareggio contro l’Empoli.

La Juventus cercherà di vincere per rimanere vicina all’Inter in testa alla classifica e per tenere il Milan a distanza. L’Udinese, d’altra parte, ha vinto l’ultima volta nel 2023 contro il Bologna per 3-0. Nel 2024 hanno subito tre sconfitte e ottenuto due pareggi, complicando la loro situazione in classifica e lottando per evitare la retrocessione. In sintesi, la Juventus e l’Udinese si sfideranno in una partita importante per entrambe le squadre, che cercano punti preziosi per i loro obiettivi in ​​campionato.

Appuntamento alle ore 20:45 quindi: scopriamo insieme formazioni e dove poter vedere Juventus-Udinese streaming gratis.

Juventus-Udinese Streaming Live, probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Chiesa. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Pinsoglio, Daffara, Djalò, Rugani, Miretti, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Nonge, Weah, Iling, Yildiz, Cerri. Indisponibili: De Sciglio, Kean, Perin, Vlahovic. Squalificati: Danilo, Fagioli, Pogba. Diffidati: Bremer, Vlahovic.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin; Lucca. Allenatore Gabriele Cioffi.

A disposizione in panchina: Silvestri, Padelli, Tlkvic, Kabasele, Ferreira, Ebosele, Kamara, Payero, Zarraga, Success, Brenner, Davis. Indisponibili: Bijol, Ebosse, Deulofeu. Squalificati: Pereyra. Diffidati: Perez, Thauvin.

Arbitro: Abisso di Palermo. Guardalinee: Vecchi-Mastrodonato. Quarto Uomo: Giua. VAR: Marini. Assistente VAR: Aureliano.

Juventus-Udinese in Live TV



Juventus-Udinese in diretta tv con DAZN, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 251), anche su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box.

DAZN ha annunciato che Dario Mastroianni si occuperà della telecronaca di Juventus-Udinese, con Riccardo Montolivo come commentatore tecnico. Invece, Sky ha assegnato ad Andrea Marinozzi il compito di raccontare il match, con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Juventus-Udinese Streaming Gratis Live



Juventus-Udinese live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, senza dimentica NOW ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’. Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Juventus-Udinese inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

La Juventus ha ottenuto una vittoria schiacciante nella maggior parte delle partite giocate in casa contro l’Udinese, con soli cinque successi degli ospiti. L’ultimo pareggio tra i due club risale al lontano 1990.

Cercando Juventus-Udinese Rojadirecta? Risultati oscurati



Se state cercando alternative per vedere Juventus-Udinese, dobbiamo ricordare che la trasmissione stream web di questi eventi a pagamento, attraverso Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure con il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV, sono considerati illegali in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La Juventus, dopo una serie positiva di cinque vittorie consecutive in campionato, ha ottenuto soltanto un punto nei due match più recenti. Non ha più registrato una serie di partite senza vittoria in Serie A dall’aprile scorso.