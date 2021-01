Juventus Udinese streaming e diretta tv. Contro l’Udinese per iniziare al meglio il 2021 della Juve: appuntamento in diretta streaming alle ore 20:45 di Domenica 3 Gennaio 2021 perla 15a giornata di Serie A. Il tecnico della Vecchia Signora Andrea Pirlo vuole cancellare il brutto ko con la Fiorentina:

“I ragazzi? Li ho ritrovati bene dopo un periodo di vacanza. Lunedì ho trovato una squadra vogliosa di ripartire dopo l’ultima brutta prestazione. Abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori, quindi ripartiamo per fare una buona ripresa di campionato.Mi aspetto una partita difficile. L’Udinese sta bene fisicamente, è una squadra organizzata, con giocatori bravi nelle ripartenze. Dovremo stare attenti a fare una gara accorta, facendo le preventive sui loro attaccanti e loro mezzali. Uno lo conosciamo (Pereyra, ndr) perché ha giocato anche qua con noi. Dovremo stare attenti fisicamente”. Tutto pronto quindi per vedere Juventus Udinese Streaming.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, McKennie, Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: Cuadrado. Indisponibili: nessuno.

Udinese (3-5-2): Musso; Bonifazi, De Maio, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto. Allenatore Gotti. Squalificati: Becao. Indisponibili: Prodl, Jajalo, Okaka, Nuytinck.

Come vedere Juventus Udinese streaming e diretta tv al posto di Rojadirecta.

Juventus Udinese in diretta tv non sarà trasmessa in chiaro e Rojadirecta è illegale. Potete guardarla legalmente con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (Canale Sky 209) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La sfida non viene trasmessa in chiaro. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La partita sarà disponibile in live streaming su DAZN (link www.dazn.com) con laptop, pc, smartphone e tablet.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Disponibile anche la radiocronaca live con la Rai.