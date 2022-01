Vedere Juventus-Udinese Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 20:45 sui canali digitali: si gioca per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A, la terza del girone di ritorno. Cinque dei sette gol di Álvaro Morata con la Juventus in questa stagione sono arrivati nel primo tempo, mentre Gerard Deulofeu, che ha segnato nella partita di andata, ha visto cinque dei suoi ultimi sei contribuiti arrivare in trasferta (3 gol, 2 assist). Nessuna squadra ha subìto meno gol della Juventus dopo il 60° minuto in questa stagione di Serie A (cinque).

Da inizio dicembre ad oggi la Juventus sta viaggiando a una media di 18,2 tiri a partita in Serie A, inferiore solamente a quelle di Inter (20 a match) e Napoli (18,4 a gara). L’Udinese in questo parziale ha una media di 12 conclusioni a partita.

Juventus-Udinese in TV



Juventus-Udinese in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita sarà visibile anche su Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport Calcio (203 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Su DAZN il match verrà raccontato dalla voce di Riccardo Mancini, assistito in cabina di commento da Massimo Gobbi.

È da settembre che l’Udinese, sconfitta nell’ultimo match contro l’Atalanta, non perde due partite di fila in Serie A: i friulani hanno vinto nell’ultima trasferta disputata in campionato (a Cagliari) dopo aver collezionato quattro ko e tre pareggi nelle precedenti sette gare fuori casa.

Juventus-Udinese Streaming Live, probabili formazioni

Per quanto riguarda Sky, telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Morata. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Danilo, Chiesa, Ramsey.

Udinese (3-5-2): Padelli; Perez, Nuytinck, Zeegelar; Molina, Pussetto, Walace, Deulofeu, Udogie; Beto, Success. Allenatore Cioffi. Squalificati: Becao. Indisponibili: Pereyra, Larsen, Silvestri, Zeegelaar, Samardzic, Makengo, Santurro, Jajalo, Arslan.

Arbitro: Giua.

Juventus-Udinese Streaming Gratis



Juventus-Udinese streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it) e SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Juventus-Udinese Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Udinese, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.