Juventus Spezia Streaming Diretta Gratis. L’arbitro sarà il signor Juan Luca Sacchi della Sezione AIA di Macerata: fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane dall’Allianz Stadium di Torino, la Casa Bianconera. Danilo rientra dopo la squalifica: il brasiliano si posizionerà in difesa assieme a Demiral e de Ligt, con uno tra Bernardeschi e Alex Sandro sulla corsia mancina. Chiesa esterno a destra a centrocampo, Rabiot e Bentancur in mezzo con uno tra McKennie e Ramsey. In avanti ancora spazio per Kulusevski accanto a Ronaldo: sempre out Morata, che potrebbe andare al massimo in panchina, e Dybala. Fai le tue scommesse e tieniti pronto per vedere Juventus Spezia streaming gratis?

Juventus Spezia probabili formazioni



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Fagioli, Rabiot, Alex Sandro; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Bonucci, Chiellini, Dybala, Cuadrado, Morata.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, S. Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Mattiello, Pobega, Rafael, Saponara.

Juventus Spezia Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta



Juventus Spezia in diretta tv alle ore 20:45 ITA di oggi martedì 2 marzo 2021 con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Juventus Spezia Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

