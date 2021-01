Juventus Spal Streaming Diretta. Quarto di finale di Coppa Italia, partita secca: chi vince passa il turno e affronta in semifinale (andata e ritorno) l’Inter di Conte. Juve-Spal si giocherà allo Juventus Stadium di Torino di oggi mercoledì 27 gennaio 2021 alle ore 20:45. Match a porte chiuse. L’arbitro sarà Ivano Pezzuto. CR7 Cristiano Ronaldo partirà dalla panchina.

Juventus Spal Coppa Italia Streaming diretta Gratis al posto di Rojadirecta



Diretta tv in chiaro su Rai Uno alle ore 20:45 di oggi martedì 26 gennaio 2021. Juventus Spal Streaming gratis per tutti con Rai Play (link www.raiplay.it). Tra le possibili alternative citiamo il raccoglitore di web links gratuiti Rojadirecta o TarjetaRojaOnline che però in Italia non sono legali.

Le probabili formazioni di Juventus Spal

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Dragusin, De Ligt, Demiral, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Morata, Kulusevski. Allenatore Andrea Pirlo. In panchina: Szczesny, Pinsoglio, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo, Alex Sandro, Di Pardo, Arthur, McKennie, Chiesa, CR7 Cristiano Ronaldo. Indisponibili: Dybala, Bentancur. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bentancur, Bernardeschi.

SPAL (3-4-1-2): Berisha; Okoli, Vicari, Ranieri; Dickmann, Mora, Murgia, Sala; Brignola; Floccari, Seck. Allenatore: Marino. In panchina: Thiam, Minelli, Sernicola, Spaltro, Strefezza, Tomovic, Missiroli, Esposito, Viviani, Valoti, Moro, Paloschi. Indisponibili: D’Alessandro, Di Francesco. Squalificati: Tumminello. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Pezzuto di Macerata. Guardalinee: Rocca e Robilotta. Quarto uomo: Piccinini. Var: Mazzoleni. Avar: Alassio.