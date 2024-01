Vedere Salernitana-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 16 gennaio 2024 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. La Juventus, guidata da Massimiliano Allegri, è reduce da due vittorie consecutive in Serie A e Coppa Italia, rispettivamente contro Salernitana e Frosinone. Il Sassuolo, invece, ha ottenuto una vittoria nell’ultimo turno contro la Fiorentina grazie a un gol di Andrea Pinamonti. La squadra di casa è alla ricerca di punti per rimanere in testa alla Serie A, mentre il Sassuolo spera di continuare la sua buona forma. Sarà una partita da non perdere. Di seguito formazioni e info per vedere Salernitana-Juventus streaming e tv.

Statistica in evidenza: La Juventus ha segnato otto gol di testa, così come Fiorentina e Roma, diventando una delle tre squadre con il maggior numero di reti segnate in questa Serie A. Dal ritorno di Allegri come allenatore della Juventus nella stagione 2021/22, i bianconeri hanno segnato un totale di 34 gol di testa nel campionato, che è un record condiviso con il Napoli.

Salernitana-Juventus Streaming Live, probabili formazioni

Rugani e Miretti rimpiazzano Gatti e McKennie squalificati. Rabiot e Chiesa sono tornati disponibili, ma Chiesa inizierà probabilmente in panchina. In attacco giocheranno Yildiz e Vlahovic. Cambiaso si è ripreso ed occuperà il posto di Kostic a sinistra. Se si gioca con un modulo 3-4-3, Ruan si unirà a Ferrari in difesa, altrimenti sarà Viti a prendere il suo posto. In avanti, ci sarà ancora Pinamonti.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Weah, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior, Nonge Boende, Chiesa, Milik. Indisponibili: De Sciglio, Kean. Squalificati: Fagioli, Gatti, McKennie, Pogba.

Allenatore: Allegri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Tressoldi, Missori; Boloca, Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurientè; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.

A disposizione in panchina: Cragno, Pegolo, Viti, Lipani, Ferrari, Castillejo, Bajrami, Mulattieri, Ceide. Indisponibili: Defrel, Obiang, Racic, Toljan, Vina. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Piccinini della sezione di Forlì. Assistenti: Zingarelli-Margani. IV uomo: Bonacina. Var: Di Paolo. Assistente VAR: Meraviglia.

Salernitana-Juventus Live in TV

La partita Salernitana-Juventus diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky.

Salernitana-Juventus Streaming Gratis Live Online



Il match Salernitana-Juventus sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN. Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Salernitana-Juventus Streaming Live Club

Per vedere la partita Salernitana-Juventus, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. La Juventus ha sempre vinto lo Scudetto se ha ottenuto più di 45 punti nelle prime 19 partite di un campionato di Serie A, ad eccezione della stagione 2005/06. Ciò è accaduto in cinque occasioni, l’ultima delle quali è stata nella stagione 2019/20. L’allenatore Massimiliano Allegri ha ottenuto 46 punti nella sua prima stagione alla guida della squadra nel 2014/15. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web Corriere dello Sport.