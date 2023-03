Vedere Juventus-Sampdoria Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 12 marzo 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali con le immagini trasmesse dallo Stadium di Torino. Ventiseiesima giornata di Serie A TIM. I Bianconeri sono ottavi in classifica di A con 35 punti, ma la società sta facendo il ricorso per riavere indietro i 15 punti di penalizzazione. La Sampdoria invece è ultima in classifica assieme alla Cremonese a quota 12 punti, con l’attacco meno prolifico del torneo. Di seguito formazioni e info per vedere Juventus-Sampdoria streaming e tv.

Allegri (Juve): “La nostra classifica è quella che abbiamo 50 punti e possiamo andare davanti all’Inter superandoli di tre lunghezze. Dobbiamo lavorare su questo“.

Juventus-Sampdoria Streaming Live, probabili formazioni



All’ultimo momento Pogba è stato escluso dai convocati per la sfida di questa sera, a causa di un risentimento muscolare avvertito durante l’ultimo allenamento di rifinitura. Considerate anche le assenze di Kean (squalificato) Chiesa e Di Maria, rimangono tre gli attaccanti a disposizione del tecnico bianconero per il match contro i blucerchiati: Vlahovic, Soulé e Iling-Junior.

Juventus (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bonucci, Bremer; De Sciglio, Fagioli, Barrenechea, Locatelli, Kostic; Miretti; Vlahovic. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Danilo, Paredes, Rabiot, Cuadrado, Iling-Junior, Soulé, Compagnon. Squalificati: Kean.

Indisponibili: Pogba, Milik, Kaio Jorge, Alex Sandro, Chiesa, Di Maria.

Sampdoria (3-4-1-2): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Leris; Djuricic; Gabbiadini, Jesé Rodriguez. Allenatore Dejan Stankovic.

A disposizione in panchina: Ravaglia, Tantalocchi, Augello, Murru, Oikonomou, Paoletti, Malagrida, Yepes, Sabiri, De Luca, Quagliarella. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Audero, Pussetto, Conti, Murillo, Lammers.

Arbitro: Prontera di Bologna. Assistenti: Costanzo-Passeri. 4° Uomo: Rapuano. VAR: Di Bello. Assistente VAR: Longo.

Juventus-Sampdoria in TV Live



Juventus-Sampdoria in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La Juventus non ha trovato il gol nell’ultima giornata di campionato e in Serie A non resta per due gare di fila senza segnare da novembre 2012: 0-0 vs Lazio e 0-1 vs Milan in quel caso. La telecronaca di Juventus-Sampdoria su DAZN sarà affidata a Dario Mastroianni col commento tecnico di Marco Parolo

Juventus-Sampdoria Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Juventus-Sampdoria live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. L’espulsione di Moise Kean nell’ultima giornata è stato il quinto cartellino rosso della Juventus in questo campionato: record condiviso con l’Empoli in questa stagione e più del doppio di quelli ricevuti nell’intero scorso torneo dai bianconeri (due). Rojadirecta On-Line non è considerata una alternativa legale per vedere la partita.

Dove vedere la partita Juventus-Sampdoria Streaming al posto di Rojadirecta Live Club

Come possibili alternative per vedere Juventus-Sampdoria, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nelle ultime sei gare, la Juventus ha vinto 4 volte e perso in 2 occasioni. La Sampdoria, dall’altra parte, ha pareggiato in 3 occasioni e perso 3 partite nel periodo. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.