Vedere Juventus-Salernitana Streaming Gratis On-line stasera giovedì 4 gennaio 2024 alle ore 21:00 italiane si gioca l’ottavo di finale di Coppa Italia 2023-2024 tra Juventus e Salernitana all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri iniziano ufficialmente la loro avventura nella competizione dopo aver raggiunto la semifinale nella precedente stagione, quando si sono arresi nella doppia sfida con l’Inter: pareggio 1-1 a Torino e sconfitta 1-0 a Milano. La Salernitana ha vinto le partite precedenti contro la Ternana e la Sampdoria. La squadra vincitrice di questa partita affronterà il Frosinone (che ha eliminato il Napoli al Maradona con un incredibile e storico 0-4) nei quarti di finale.

Juventus-Salernitana, le probabili formazioni



Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Milik, Chiesa. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Bremer, Huijsen, Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Kostic, Yildiz, Vlahovic.

Salernitana (4-3-2-1): Fiorillo; Bronn, Daniliuc, Lovato, Sambia; Martegani, Maggiore, Legowski; Tchaouna, Ikwuemesi; Botheim.

A disposizione in panchina: Costil, Fazio, Gyomber, Bradaric, Bohinen, Candreva, Simy, Stewart.

Allenatore Filippo Inzaghi.

Arbitro: Ghersini di Genova. Guardalinee: De Meo-Dei Giudici. 4° Uomo: Zufferli. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Sacchi.

Juventus-Salernitana in TV

Juventus-Salernitana in tv in esclusiva e in chiaro da Mediaset, su Canale 5. Telecronista sarà Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin.

Juventus-Salernitana Streaming Gratis in italiano



Juventus-Salernitana streaming gratis collegandosi al sito Mediaset Infinity da computer fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset.it. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Alternative per vedere Juventus-Salernitana Streaming su internet



Non ci sono alternative per vedere Juventus-Salernitana online. Le trasmissioni con Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure con il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online”, non sono regolari in Italia, come pure quelli di “Roja TV”, “Roja Club”, “HesGoal Info”, “Pepper Live Info”, o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e sul sito online del TuttoSport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.