Vedere Juventus-Rijeka Streaming Gratis On-line è possibile oggi giovedì 22 dicembre 2022 alle ore 14:00 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. La sfida amichevole si gioca all’Allianz Stadium a porte chiuse. La Vecchia Signora arriva dalla prestigiosa vittoria sul campo dell’Arsenal (0-2), mentre la formazione croata viaggia all’ottavo posto nel campionato con 15 punti raccolti in diciasette giornate, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e dieci sconfitte. Dopo questa sfida la Juventus giocherà il 30 dicembre con lo Standard Liegi.

Juventus-Rijeka, probabile formazione dei Bianconeri



Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Riccio, Huijsen; Barbieri, McKennie, Locatelli, Fagioli, Kostic; Milik, Kean.

Juventus-Rijeka Live in TV



Allenatore Massimiliano Allegri.

Juventus-Rijeka in diretta tv con DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport Football (203 del satellite). DAZN ha affidato la telecronaca di Juventus-Rijeka a Riccardo Mancini.

Juventus-Rijeka Streaming Live Gratis



Juventus-Rijeka live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go. Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook. A disposizione in streaming anche con NOW.

Il pre-partita di Juventus-Rijeka inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Juventus-Rijeka Streaming al posto di Roja Live su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Rijeka, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.