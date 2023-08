Vedere Juventus-Real Madrid Streaming Gratis On-line è possibile oggi giovedì 3 agosto 2023 alle ore 01:30 AM italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. Si gioca per il “Soccer Champions Tour 2023” al Camping World Stadium di Orlando, in Florida (Stati Uniti).

La Juventus giocherà oggi il suo secondo match nel Torneo Calcistico dei Campioni negli Stati Uniti. Dopo l’annullamento della partita contro il Barcellona, i bianconeri hanno affrontato il Milan, terminando il tempo regolamentare con un pareggio 2-2 e poi vincendo ai calci di rigore. La prossima sfida per i giocatori di Massimiliano Allegri sarà quindi contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. La squadra spagnola ha disputato due partite, vincendo contro il Milan 3-2 dopo essere stati in svantaggio e perdendo contro il Barcellona 3-0.

Dove vedere Juventus-Real Madrid in tv e streaming invece di Rojadirecta Oggi



La partita Juventus-Real Madrid sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport Summer (201 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite). È possibile vederla tramite l’applicazione DAZN su smart tv, dispositivi mobili come pc, tablet o smartphone. Invece di Rojadirecta, i clienti Sky possono oggi anche utilizzare l’app gratuita SkyGo per guardare la partita. A disposizione anche NOW, a pagamento per tutti.

Diretta Juventus-Real Madrid Streaming, le probabili formaizoni



Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Milik. Allenatore Massimiliano Allegri.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. Allenatore Carlo Ancelotti.