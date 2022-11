Vedere Juventus-PSG Streaming Gratis On-line è possibile mercoledì 2 novembre 2022 alle ore 21 italiane sui canali digitali. Bianconeri eliminati dalla Champions ma oggi a Torino contro il PSG si giocano l’accesso all’Europa League: bisogna mantenere il terzo posto in classifica.

La Vecchia Signora è a pari punti (3) con gli israeliani del Maccabi Haifa, ma grazie alla migliore differenza reti può puntare questa sera a mantenere gli stessi numero di punti. Il biglietto da visita della formazione guidata da Allegri all’ultima sfida del gruppo H è a dir poco imbarazzante: contro Leo Messi, Neymar (oggi squalificato) e Mbappé arriva con una sola vittoria e quattro sconfitte in cinque giornate.

Andiamo a vedere formazioni e dove vedere la partita Juventus-PSG in tv e streaming. che si giocherà alla stessa ora di Milan-Salisburgo Online.

Juventus-PSG Streaming Live, probabili formazioni



Il Paris Saint-Germain ha vinto l’ultima partita della fase a gironi in ciascuna delle ultime 4 edizioni di Champions League, segnando almeno quattro gol in ognuna di queste sfide (18 reti in totale).

diventare la seconda squadra italiana a perdere 5 partite in una singola fase a gironi di Champions League, dopo la Roma nel 2004-05 (6 gare, 1N-5P).

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Barbieri, Barrenechea, Soulé, Kean. Indisponibili: Aké, Bremer, Chiesa, De Sciglio, Di Maria, Iling-Junior, McKennie, Paredes, Pogba, Vlahovic. Squalificati: Danilo. Diffidati: Miretti.

Paris SG (4-3-1-2): Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Verratti, Vitinha; Soler; Lionel Messi, Mbappé. Allenatore Galtier.

A disposizione in panchina: Sergio Rico, Letellier, Bernat, Mukiele, Bitshiabu, Renato Sanches, Danilo Pereira, Zaire-Emery, Sarabia, Ekitike. Indisponibili: Kimpembe, Navas. Squalificati: Neymar. Diffidati: Sergio Ramos.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna). Assistenti arbitrali: Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso (Spagna). Quarto uomo: José Luis Munuera (Spagna). VAR: Juan Martínez Munuera (Spagna). Assistente VAR: Pol van Boekel (Olanda).

Juventus-PSG in TV



Juventus-PSG in tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Il match di Champions League non sarà disponibile in chiaro su Canale 5 di Mediaset. Telecronaca con Andrea Marinozzi e al suo fianco come seconda voce ci sarà Giancarlo Marocchi.

Juventus-PSG Streaming Gratis alternativa a Roja directa TV Online



Juventus-PSG live streaming gratis per gli abbonati con SkyGo e NowT, ma anche con Mediaset Infinity+. La partita non si può vedere su Roja TV perchè considerata illegale in Italia.

Come vedere Juventus-PSG Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-PSG, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Roja directa TV Online” o “Roja Club Live”, che sono stati dichiarati illegali in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.