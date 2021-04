Vedere Juventus Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 18:45 ITA sui canali digitali. I due campioni del mondo ed ex storici compagni ai tempi del Milan, Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso, arrivano al cruciale match appaiati al quarto posto della classifica, con 56 punti a testa, e si giocano una fetta importante del proprio futuro e della qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Juventus Napoli in diretta tv con i canali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 e 254 del satellite).

Juventus Napoli video streaming gratis (per gli abbonati Sky) dall’Allianz Stadium di Torino, per il recupero della 3a giornata di Serie A, con Sky Go (link skygo.

sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire lesu iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il match quindi sarà disponibile anche su(link www.nowtv.it) a pagamento per tutti.

Come possibili alternative per vedere Juventus Napoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. A disposizione in panchina: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Frabotta, Alex Sandro, Dragusin, Di Pardo, Arthur, Fagioli, Ramsey, Kulusevski, Dybala. Indisponibili: Bonucci e Bernardeschi per Covid.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Mertens. Allenatore Gattuso. A disposizione in panchina: Meret, Contini, Mario Rui, Maksimovic, Manolas, Bakayoko, Elmas, Lobotka, Politano, Osimhen, Petagna, Cioffi. Indisponibili: Ghoulam.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1 (VAR: Luigi Nasca).