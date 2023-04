Vedere Juventus-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 23 aprile 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. La Juventus sfida il Napoli allo Stadium di Torino per la 31esima giornata di Serie A. Il Napoli si prepara per una difficile trasferta contro la Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League. La Juventus vuole riscattarsi dalla sconfitta subita contro il Napoli nella gara d’andata (un pesante e storico 5-1), anche se i bianconeri hanno appena vinto contro lo Sporting Lisbona in Europa League.

La Juventus ha anche riottenuto i 15 punti di penalizzazione e si trova al terzo posto in classifica a -13 dal Napoli. Inoltre, i bianconeri potranno contare sul supporto del loro stadio dopo aver vinto il ricorso contro la squalifica della Curva Sud a seguito di cori razzisti nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Un altro stimolo? Vincendo oggi la Vecchia Signora supererebbe la Lazio al secondo posto (ha perso ieri all’Olimpico contro il Torino 0-1) salendo a 62 punti. Di seguito formazioni e info per vedere Juventus-Napoli streaming e tv.

Statistica in evidenza: Juventus (17) e Napoli (15) sono tra le prime quattro squadre nei ‘primi cinque’ campionati europei per quanto riguarda il maggior quantitativo di porte inviolate mantenute in questa stagione.

Juventus-Napoli Streaming Live, probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Gatti, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore Massimiliano Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kaio Jorge, Kean, Bremer.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore Luciano Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Mario Rui, Politano, Rrahmani, Simeone.

Il match tra Juventus-Napoli sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky.

Khvicha Kvaratskhelia, dopo il gol nel match d’andata contro la Juventus, potrebbe diventare il primo giocatore del Napoli a segnare in entrambe le sue prime due sfide contro i bianconeri in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). La telecronaca del match su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Juventus-Napoli Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Il match Juventus-Napoli sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

La Juventus ha perso le ultime due partite di campionato e potrebbe subire due sconfitte consecutive senza segnare gol per la prima volta dal 2012. Tuttavia, la Juventus è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 partite casalinghe contro il Napoli in Serie A, tranne una sconfitta nel 2018. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Juventus-Napoli Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Per vedere la partita Juventus-Napoli, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Nel prossimo match di Serie A, Napoli (con 22 gol) sfiderà Juventus (con 19 gol), le due squadre che hanno segnato più gol su calcio piazzato fino ad ora. In particolare, Napoli (con 15 gol) e Juventus (con 10 gol) sono le squadre che hanno realizzato più gol su calcio d’angolo in questa stagione. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web del Corriere dello Sport.

