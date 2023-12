Vedere Juventus-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi venerdì 8 dicembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. La Juventus affronta il Napoli in un’importante partita di Serie A. I bianconeri vogliono mantenere la loro buona forma e cercare di ritornare in vetta alla classifica. Tuttavia, il Napoli cercherà di impedire loro di farlo. Nonostante la Juve mantenga ancora un distacco di due punti dalla capolista, i Campioni d’Italia sono scivolati a -11 rispetto all’Inter e a -9 rispetto alla Juventus. Di seguito formazioni e info per vedere Juventus-Napoli streaming e tv.

Statistica in evidenza: L’attaccante della Juventus, Dušan Vlahović, ha segnato i primi tre gol della squadra in questa stagione, mentre Victor Osimhen del Napoli deve ancora trovare la via del gol dopo il suo infortunio. Tuttavia, Osimhen ha un buon record contro la Juventus, avendo segnato due gol e fornito due assist in cinque partite precedenti.

Juventus-Napoli Streaming Live, probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Miretti, Iling-Junior, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Mancini, Kean, Huijsen, Milik. Indisponibili: De Sciglio, Weah. Squalificati: Pogba, Fagioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Walter Mazzarri.

A disposizione in panchina: Contini, Gollini, Zanoli, Ostigard, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lindstrom, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Mario Rui, Olivera. Squalificati: -.

Arbitro: Daniele Orsato della sezione di Schio.

Juventus-Napoli Live in TV

Guardalinee: Peretti-Perrotti. IV uomo: Marcenaro. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Paganessi.

Il match tra Juventus-Napoli sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky. Telecronaca di Pierluigi Pardo, con commento tecnico a cura di Massimo Ambrosini.

La Juventus è la squadra più prolifica nello sfruttare i calci d’angolo, avendo segnato cinque gol in questa Serie A, di cui tre negli ultimi sei giochi casalinghi. Al contrario, il Napoli, insieme a Bologna ed Empoli, non è ancora riuscito a segnare un gol da queste situazioni di gioco.

Juventus-Napoli Streaming Gratis Live al posto di Rojadirecta Online



Il match Juventus-Napoli sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

Il Napoli è la squadra che ha effettuato più tiri dopo un recupero offensivo in Serie A, con 29 tentativi. Al contrario, la Juventus ha fatto solo nove tiri dopo un recupero offensivo, mentre la Salernitana ne ha fatti solo sei.

Dove vedere la partita Juventus-Napoli Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Per vedere la partita Juventus-Napoli, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia.

Il Napoli è riuscito a mantenere l’imbattibilità in tre delle ultime sei partite di Serie A in trasferta contro la Juventus, ottenendo due vittorie e un pareggio. Questo risultato è uguale al numero di volte in cui il Napoli non era stato sconfitto nelle precedenti 12 partite in trasferta contro la Juventus. Inoltre, il Napoli è riuscito a segnare in tutte e sette le ultime partite giocate fuori casa contro la Juventus, un record che non aveva mai raggiunto contro questa squadra nel corso della competizione, superando anche il loro risultato migliore tra il 1948 e il 1956.

Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web del Corriere dello Sport.

L’ultima volta di Juventus-Napoli