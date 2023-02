Vedere Juventus-Nantes Streaming Gratis On-line è possibile giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 21 italiane sui canali digitali. Partita d’andata degli spareggi di Europa League (playoff). L’ultima volta della Vecchia Signora in questa competizione risale alla stagione 2013/14: dopo la retrocessione dalla Champions, Madama si spinse fino alle semifinali – eliminando Trabzonspor, Fiorentina e Lione prima di arrendersi al Benfica in semifinale.

La Juventus ha perso 3 delle ultime 4 sfide in competizioni europee contro squadre francesi (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 22. In particolare la formazione bianconera ha perso le due più recenti, contro il PSG in questa stagione che gli è costata l’uscita dalla Champions League.

Andiamo a vedere formazioni e dove vedere la partita Juventus-Nantes in tv e streaming.

Juventus-Nantes Streaming Live, probabili formazioni



Juan Cuadrado è l’unico giocatore della Juventus ad essere sempre partito titolare in tutte le sei partite dei bianconeri in questa stagione in competizioni europee (6/6 in Champions League).

Solo Lorenzo Pellegrini e Anastasios Bakasetas (entrambi sei) hanno preso parte a più reti di Ludovic Blas (cinque: due gol e tre assist) in questa edizione di Europa League.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Bonucci, Rugani, Cuadrado, Paredes, Barrenechea, Soulé, Iling Junior, Chiesa, Kean. Indisponibili: Kaio Jorge, Milik, Miretti, Pogba. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Nantes (4-2-3-1): Lafont; Corchia, Castelletto, Girotto, Centonze, Chirivella, Sissoko; Blas, Mollet, Simon; Mohamed. Allenatore Kombouaré. A disposizione in panchina: Descamps, Petric, Victor, Pallois, Hadjam, Traoré, Doucet, Moutoussamy, Manvelyan, Coco, Delort, Guessand. Indisponibili: Ganago, Merlin. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Pinheiro (Portogallo). Assistenti: Jesus, Maia. Quarto uomo: Nobre. VAR: Martines. Assistente VAR: Godinho.

Juventus-Nantes in TV



Juventus-Nantes in tv in chiaro su TV8, per gli abbonati invece sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 e 241 satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Juventus-Nantes live streaming gratis sul sito web di TV8. Gratis però per gli abbonati anche su DAZN SkyGo e Now.

