Vedere Juventus-Monza Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 29 gennaio 2023 alle ore 15 italiane sui canali digitali: si gioca per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23, la prima del girone di ritorno. I numerosi tifosi della Juventus che hanno disdetto gli abbonamenti ai canali televisivi sportivi in conseguenza della penalizzazione di 15 punti della loro squadra potrebbero essersi persi il pareggio emozionante che ha visto sei gol lunedì scorso contro l’Atalanta. Come faranno oggi per vedere la partita contro il Monza che è senza sconfitte da 5 partite di Serie A? Di seguito formazioni e info per vedere Juventus-Monza streaming e tv.

La Juventus (una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate) non rimane per tre partite di Serie A consecutive senza vincere da settembre (in quel caso due pareggi e la sconfitta proprio con il Monza).

Juventus-Monza Streaming Live, probabili formazioni



Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Soulé, Paredes, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.

Allegri Max Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonucci, Kaio Jorge, Chiesa, McKennie.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Mota Carvalho. Allenatore Palladino. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Donati, Ranocchia.

Juventus-Monza in TV Live



Juventus-Monza in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca di Juventus-Monza su DAZN sarà affidata a Riccardo Mancini, mentre il commento tecnico della gara sarà di Marco Parolo.

Juventus-Monza Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Juventus-Monza live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Arkadiusz Milik e Dusan Vlahovic (nella fotografia di copertina) hanno catturato l’attenzione con le loro prestazioni per la Juventus in questa stagione. I due giocatori condividono la guida della squadra con 6 reti. Vlahovic ha segnato il primo gol della partita in 3 occasioni, mentre Milik ci è riuscito 2 volte.

Dove vedere la partita Juventus-Monza Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Monza, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.