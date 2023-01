Vedere Juventus-Monza Streaming Gratis On-line è possibile oggi 19 gennaio alle ore 21:00 sui canali digitali: si gioca per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023. Dopo il roboante 5-1 subito a Napoli in campionato, la Vecchia Signora fa il suo esordio nel torneo sfidando in casa il Monza di Palladino. Una sfida che riporta immediatamente al precedente di quattro mesi fa in campionato, quando arrivò la prima storica vittoria dei brianzoli che segnò un periodo di crisi nera per i Bianconeri.

Juventus-Monza Streaming Live, probabili formazioni



A partire dal 2018/19 Federico Chiesa ha realizzato nove reti in Coppa Italia, nel periodo solo Krzysztof Piatek (12 marcature) ha fatto meglio dell’italiano nel torneo tra i giocatori di Serie A. Andrea Petagna (due assist nell’ultimo turno di campionato contro la Cremonese) ha segnato la rete decisiva per il Monza nell’ultima partita di Coppa Italia contro la Cremonese; in carriera non è mai riuscito a segnare più di un gol nella stessa edizione della competizione.

Juventus (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Soulé, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Miretti; Kean.

Allenatore: Landucci (Allegri squalificato). A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Barbieri, Locatelli, McKennie, Iling-Junior, Chiesa, Di Maria, Milik.

Monza (3-4-2-1): Cragno; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Machin; Gytkjaer. Allenatore: Palladino. A disposizione in panchina: Lamanna, Sorrentino, Caldirola, Barberis, Valoti, Sensi, Ranocchia, Antov, Petagna, Bondo, Carboni, Colombo, Ferraris, D’Alessandro, Vignato.

Arbitro: Pezzuto di Lecce. Guardalinee: Rossi-Scarpa. 4° Uomo: Maggioni. VAR: Nasca. Assistente VAR: Paganessi.

Juventus-Monza in TV

Juventus-Monza in tv in esclusiva da Mediaset, su Canale 5. Telecronista Mediaset per Juventus-Monza sarà Riccardo Trevisani, commento tecnico di Massimo Paganin. Dopo la sconfitta contro l’Inter nella Finale della scorsa stagione, la Juventus potrebbe perdere due partite consecutive di Coppa Italia per la prima volta dal 2009, quando subì un ko sia all’andata che al ritorno in semifinale contro la Lazio.

Juventus-Monza Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Juventus-Monza streaming gratis collegandosi al sito Mediaset Infinity da computer fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset.it. La Juventus è imbattuta da 17 partite interne di Coppa Italia, grazie a 15 successi e due pareggi; l’ultima sconfitta dei bianconeri in casa risale alla semifinale di andata del 5 marzo 2015, contro la Fiorentina (1-2): si tratta della striscia di imbattibilità interna più lunga per i piemontesi nella competizione. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Juventus-Monza Streaming al posto di Roja Directa su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Monza, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Roja Club”, “HesGoal Info”, “Pepper Live Info”, o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e sul sito online del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.