Vedere Juventus Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 9 maggio 2021 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca per la 35a giornata di Serie A. Il big match di oggi è uno scontro diretto per entrare in Champions: entrambe le formazioni occupano il quarto posto in classifica dietro a Inter (Campione d’Italia), Napoli e Atalanta. Chi perde oggi, a poche giornate dalla fine del campionato, significa ridurre al minimo le speranze di entrare nella massima competizione europea.

Dove vedere Juventus Milan in diretta tv (alternativa a Rojadirecta)

Juventus Milan diretta live tv con i canali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite).

Juventus Milan Streaming Gratis invece di Rojadirecta



Juventus Milan live streaming gratis (per gli abbonati Sky) dall’Allianz Stadium di Torino, per il recupero della 3a giornata di Serie A, con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dove vedere la partita Juventus Milan Streaming al posto di Rojadirecta Live su Internet

Il match quindi sarà disponibile anche su(link www.nowtv.it) a pagamento per tutti.

Come possibili alternative per vedere Juventus Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Juventus Milan Streaming, le formazioni

JUVE (4-4-2): Szczesny: Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo S.; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Alex Sandro, Bonucci, Demiral, Frabotta, Arthur, Ramsey, Bernardeschi, Felix Correia, Kulusevski, Paulo Dybala.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Calhanoglu, Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, Dalot, Gabbia, Romagnoli, Kalulu, Tonali, Meite, Krunic, Hauge, Rebic, Leao, Mandzukic.

ARBITRO: Valeri di Roma.

Com’è finita all’andata: highlights

Nella partita dell’andata, al Giuseppe Meazza, la Juventus ha trionfato 3-1 grazie alla doppietta di Federico Chiesa e il gol di Weston McKennie con il temporaneo pareggio di Davide Calabria. Per ritrovare l’ultima vittoria del Milan a Torino bisogna risalire al 5 marzo 2011, quando la formazione allenata da Gennaro Gattuso si impose con il minimo gol di scarto.