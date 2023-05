Vedere Juventus-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 28 maggio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. La Juventus ha perso dieci punti a causa di una sentenza del tribunale federale e ha subito una sconfitta contro l’Empoli, scivolando dal secondo al settimo posto. La Vecchia Signora deve vincere la prossima partita contro il Milan per avere una minima possibilità di arrivare tra le prime quattro. La detrazione di punti ha fatto salire il Milan al quarto posto, ma la squadra deve ancora vincere per garantirsi la presenza alla Champions League. Il Milan ha vinto solo una delle ultime nove trasferte in tutte le competizioni e ha ottenuto solo una vittoria in trasferta contro le squadre attualmente tra le prime sette posizioni. Di seguito formazioni e info per vedere Juventus-Milan streaming e tv.

Giocatori in evidenza: Federico Chiesa ha segnato il suo primo gol stagionale in Serie A durante la sconfitta della Juventus contro il Milan, ma spera di contribuire di più alla sua squadra. Ha già segnato 3 gol e fatto 4 assist in 10 partite contro il Milan. Nel frattempo, Olivier Giroud ha dimostrato la sua abilità segnando una tripletta nella vittoria del Milan contro la Sampdoria. È la decima tripletta in carriera per Giroud, che ha segnato in otto diverse competizioni per club.

Juventus-Milan Streaming Live, probabili formazioni

La Juventus sta ancora cercando un direttore sportivo e Cristiano Giuntoli del Napoli rimane la scelta preferita, seguita da Giovanni Rossi del Sassuolo. Potrebbe esserci un’opzione inaspettata se l’arrivo del nuovo allenatore Igor Tudor porta con sé il presidente dell’OM e ex responsabile dello scouting bianconero, Pablo Longoria. Sul fronte della panchina, il croato Tudor è il nome più quotato, seguito da Thiago Motta e Sergio Conceiçao del Porto, che deve ancora decidere il suo futuro.

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean, Chiesa. Allenatore: Max Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Barbieri, Paredes, Miretti, Sersanti, Iling Junior, Milik. Indisponibili: Kaio Jorge, Pogba, De Sciglio, Fagioli, Soulé, Vlahovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroiud. Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Pobega, Adli, Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic, Origi. Indisponibili: Bennacer. Ibrahimovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic.

Arbitro: Mariani (Aprilia). Guardalinee: Costanzo e Passeri. IV uomo: Massimi. VAR: Irrati. Assistente VAR: Piccinini.

Juventus-Milan Live in TV

Juventus-Milan sarà visibile su DAZN: sarà possibile vedere la partita tramite l’app su smart tv, console di gioco e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Marco Parolo.

Juventus-Milan Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Juventus-Milan streaming gratis (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it), sui dispositivi mobili, quali PC, smartphone, tablet tramite app o comunque con dispositivi mobili autorizzati come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps.

Dove vedere la partita Juventus-Milan Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Rojadirecta è illegale in Italia: il tribunale ha impedito agli utenti di accedervi per vedere partite di calcio e altri eventi sportivi in diretta. Ciò significa che la partita Juventus-Milan non può essere trasmessa attraverso il sito e non ci sono alternative per vederla. In pratica, Rojadirecta Online non è più un’opzione per gli appassionati di sport italiani.

