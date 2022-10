Vedere Juventus-Maccabi Haifa Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 21 italiane sui canali digitali Sky e Mediaset Infinity+: si gioca all’Allianz Stadium di Torino, per la 3a giornata del Girone H della Fase a Gironi di UEFA Champions League. Si gioca alla stessa ora di Milan-Chelsea che andrà in onda in diretta e in streaming con Amazon Prime Video. Partita decisiva per la Juve che dopo il successo in campionato sul Bologna ha ritrovato il sorriso in un ambiente scosso da una serie troppo lunga di risultati negativi.

Juventus-Maccabi Haifa Streaming Live, probabili formazioni



Per la prima volta in assoluto, la Juventus ha perso le prime due partite di una fase a gironi della UEFA Champions League (UCL), il che significa che ora sembra imprescindibile vincere contro il Maccabi Haifa. La vittoria per 3-0 contro il Bologna lo scorso fine settimana in Serie A è stata almeno una buona prova per questa partita cruciale, avendo fermato una sequenza di cinque partite senza vittorie (2 pareggi, 3

sconfitte) che includeva un paio di sconfitte per 2-1 in UCL.

Juventus (4-4-2) – Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore Max Allegri.

Maccabi Haifa (4-3-3) – Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Chery, Lavi, Abu Fani; Atzili, Pierrot, Haziza. Allenatore Barak Bakhar.

Juventus-Maccabi Haifa Diretta TV invece di Roja italiano



Juventus-Maccabi Haifa in tv sarà trasmessa sul digitale di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Telecronaca affidata a Riccardo Gentile, commento tecnico di Giancarlo Marocchi. Su Infinity+ con telecronaca della coppia Massimo Callegari-Roberto Cravero.

Juventus-Maccabi Haifa Streaming Gratis alternativa a Roja Online TV



Juventus-Maccabi Haifa live streaming gratis su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Sky Go (link skygo.sky.it), oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link www.nowtv.it). La partita non si può vedere su Roja Live TV perchè considerata illegale in Italia.

Dove vedere la partita Juventus-Maccabi Haifa Streaming al posto di Roja Live su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Maccabi Haifa, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “RojadirectaTV” che però in Italia non è considerata una forma legale di vedere le partite di calcio. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.