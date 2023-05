Vedere Juventus-Lecce Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 18:00 italiane sui canali digitali. La Juventus ha pareggiato contro il Bologna perdendo l’occasione di salire nelle prime due posizioni della Serie A. Nonostante le quattro partite senza vittorie, i dirigenti del club hanno confermato che l’allenatore Massimiliano Allegri non sarà esonerato. La Juventus ha il record casalingo migliore della Serie A all’inizio di questo turno e spera di sfruttarlo contro il Lecce, che ha vinto la sua prima partita in nove. Il Lecce cercherà di rendere le cose difficili, ma per farlo dovrà segnare un gol in trasferta, cosa che non ha fatto nelle ultime quattro partite. Di seguito formazioni e info per vedere Juventus-Lecce streaming e tv.

Statistica in evidenza: La Juventus ha subito una serie di tre sconfitte nelle ultime cinque partite casalinghe di Serie A contro squadre appena promosse, il che rappresenta lo stesso numero di sconfitte che aveva subito nei precedenti 85 match.

Juventus-Lecce Streaming Live, probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling; Di Maria, Vlahovic. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kaio Jorge, Kean.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Oudin, Ceesay, Di Francesco.

Juventus-Lecce Live in TV

Allenatore Falcone. Squalificati: Strefezza. Indisponibili: Pongracic.

Il match tra Juventus-Lecce sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky. Il telecronista di Juventus-Lecce per DAZN sarà Edoardo Testoni, mentre il commento tecnico è affidato a Marco Parolo.

Il match Juventus-Lecce sarà trasmesso in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

La Juventus ha segnato solo quattro gol nelle ultime sei partite di Serie A, un rendimento simile a quello di Empoli, Spezia e Lecce.

La Juventus ha subito una sconfitta contro il Napoli, interrompendo la sua serie di quattro vittorie consecutive in casa. Non perdeva due partite di fila in casa in Serie A dal marzo 2011. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web TuttoSport.