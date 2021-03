Juventus Lazio Streaming Diretta Gratis. Pre partita, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino con Diletta Leotta e Federico Balzaretti. Telecronaca: Pierluigi Pardo e Massimo Donati. Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane dallo Stadium di Torino oggi sabato 6 marzo 2021.

E’ l’anticipo del sabato sera della 26a giornata di Serie A. Conterà molto la strategia da adottare contro la Juventus, racconta il tecnico della Lazio, Inzaghi: “Impostarla a tavolino non è semplicissimo. In campo ci saranno dei momenti da saper gestire, saranno decisivi gli episodi che dovremo cercare di far girare dalla parte nostra. Servirà la partita perfetta da parte nostra: negli anni ce la siamo sempre giocata nel modo giusto”. Fai le tue scommesse e tieniti pronto per vedere Juventus Lazio streaming gratis?

Juventus Lazio probabili formazioni



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Rabiot, Bernardeschi; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo.

Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Frabotta. Indisponibili: Arthur, Bentancur, Chiellini, De Ligt, Paulo Dybala.

LAZIO (3-5-2): Reina; Hoedt, Acerbi, Marusic; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Ciro Immobile. Allenatore S Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lazzari, Luiz Felipe, Radu.

Juventus Lazio Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta



Juventus Lazio in diretta tv alle ore 20:45 ITA di oggi sabato 6 marzo 2021 con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Juventus Lazio Streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Tra le possibili alternative citiamo il raccoglitore di web links gratuiti Rojadirecta o TarjetaRojaOnline Gratis che però in Italia non sono legali.