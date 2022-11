Vedere Juventus-Lazio Streaming Gratis On-line è possibile domenica 13 novembre 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN. La partita andrà in scena allo stadio “Allianz Stadium” di Torino come posticipo che chiude la 15a giornata di Serie A. Juventus (quinta in classifica con 28 punti) reduce da cinque vittorie consecutive. Sarri secondo nella graduatoria con 30 punti: la Lazio arriva a Torino dopo due vittorie conseguite, quelle ottenute per 1-0 prima contro la Roma nel derby e poi in casa contro il Monza.

Appuntamento alle ore 20:45 quindi per vedere Juventus-Lazio streaming gratis (per gli abbonati a Dazn). Statistica in evidenza: la Juventus non fallisce l’appuntamento con il gol contro la Lazio in Serie A dal 17 novembre 2012, in uno 0-0 tra Antonio Conte e Vladimir Petkovic, da allora per i bianconeri 37 reti nelle successive 19 gare.

Juventus-Lazio Streaming Live, probabili formazioni

Allegri (Juventus): “Il Napoli anche oggi ha vinto: ha perso solo 4 punti, possono girare a 53, ma quello che si dice oggi non vale domani. Noi pensiamo a fare bene domani sera per farci trovare pronti il 4 gennaio”.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Barbieri, McKennie, Paredes, Di Maria, Soulé, Chiesa, Kean. Indisponibili: Aké, De Sciglio, Kaio Jorge, Iling-Junior, Pogba, Vlahovic. Squalificati: Alex Sandro.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, A Romagnoli, Marusic; S Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Romero. Allenatore Maurizio Sarri.

A disposizione in panchina: Maximiano, Adamonis, Gila, S Radu, Kamenovic, Marcos Antonio, Luis Alberto, Basic, Cancellieri. Indisponibili: Ciro Immobile, Lazzari, Patric, Zaccagni. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Bindoni e Tegoni. IV uomo: Cosso. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Paganessi.

Adrien Rabiot è un giocatore della Juventus che ha avuto il suo impatto nei finali di partita, poiché i suoi ultimi quattro gol in tutte le competizioni sono arrivati dopo il 50° minuto di gioco. Ciò è in netto contrasto con Felipe Anderson della Lazio, che ha segnato non più tardi del 52° minuto in quattro diverse vittorie della Lazio durante questa stagione (tra Serie A e competizioni UEFA).

Juventus-Lazio in Live TV



Juventus-Lazio in diretta tv con DAZN anche su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box. Per gli abbonati Sky e DAZN, inoltre, sarà possibile attivare ‘Zona DAZN’ e vedere quindi Juventus-Lazio in live tv al canale 214 di Sky.

Il Live Juventus-Lazio sarà commentato in telecronaca da Ricky Buscaglia con commento tecnico di Massimo Gobbi.

La squadra favorita dai pronostici ha vinto solo una delle ultime sette partite della Lazio in Serie A (3 pareggi, 3 sconfitte), da quando ci fu il pareggio per 2-2 proprio in trasferta contro la Juventus al termine della scorsa stagione.

Juventus-Lazio Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Juventus-Lazio live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Juventus-Lazio inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Juventus-Lazio Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Lazio, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.