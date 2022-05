Vedere Juventus-Lazio Streaming Gratis On-line è possibile stasera alle 20:45 sui canali digitali: si gioca la 37a giornata di Serie A.

Settimana da dimenticare per la Juventus, che ha fatto seguire la sconfitta sconvolgente per 2-1 contro il Genoa (penultimo in classifica) in Serie A, con una sconfitta nella finale di Coppa Italia di mercoledì sera contro l’Inter (4-2 dopo i tempi supplementari).

Quella sconfitta ha interrotto le speranze della Vecchia Signora di vincere un trofeo in questa stagione, ed i tifosi Bianconeri saranno ora consapevoli che la loro squadra non vincerà un trofeo in una stagione per la prima volta dalla stagione 2010/11. La Juventus punterà a riprendersi affrontando la Lazio, che inizia questo turno al quinto posto, una sola posizione più in basso in classifica rispetto agli stessi Bianconeri.

Sarà sicuramente una serata emozionante visto che ci saranno gli addii davanti ai propri tifosi di Paulo Dybala e Giorgio Chiellini, oltre al ritorno, per la prima volta da ex, di Maurizio Sarri, il quale ha regalato a questi stessi tifosi l’ultimo scudetto vinto dalla Juventus.

Juventus-Lazio in TV

Juventus-Lazio in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Juventus-Lazio Streaming Live, probabili formazioni

anche sui canali(numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre),(numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre),(numero 213 satellite) e(numero 251 del satellite).

Juventus (4-2-3-1): Szcesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Luca Pellegrini; Miretti, Rabiot; Bernardeschi, Paulo Dybala, Morata; Vlahovic. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Ligt, Rugani, Alex Sandro, Locatelli, Zuelli, Aké, Cuadrado, Kean.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Luiz Felipe, Hysaj, Radu, Kamenovic, Basic, Akpa Akpro, Leiva, Raul Moro, Romero, Cabral.

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: Prenna e Cecconi. Quarto Uomo: Pezzuto. VAR: Aureliano, Assistente VAR: Zufferli.

Juventus-Lazio Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Juventus-Lazio live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Juventus-Lazio streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Dove vedere la partita Juventus-Lazio Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Lazio, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.