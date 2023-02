Vedere Juventus-Lazio Streaming Gratis On-line è possibile oggi 2 febbraio 2023 alle ore 21:00 sui canali digitali: si gioca per l’ultimo quarto di finale della Coppa Italia 2022-2023. Maurizio Sarri (tecnico della Lazio che ha portato la Juve a vincere il suo ultimo scudetto nella stagione 2019-2020) ha allenato la Juventus per 52 partite nella stagione 2019/20, arrivando anche in Finale di Coppa Italia, ma trovando la sconfitta contro il Napoli dopo i calci di rigore. Dal suo arrivo nella capitale, non ha ancora vinto contro la sua ex squadra: un pareggio e due sconfitte, sempre in Serie A. Chi vince affronterà in semifinale l’Inter di Inzaghi.

Juventus-Lazio Streaming Live, probabili formazioni



Nell’ultima sfida tra Juventus e Lazio (13 novembre 2022), vinta dai bianconeri 3-0 in Serie A, Moise Kean ha realizzato una doppietta, dopo che nelle precedenti quattro sfide (due col Verona, due in bianconero) contro i biancocelesti non aveva preso parte ad alcuna rete.

Juventus (3-5-1-1): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Gatti, Rugani, Soulé, Paredes, Iling Junior, Fagioli, Chiesa, Kean. Indisponibili: Pogba.

Lazio (4-3-3): Maximiano; Marusic, Patric, Romagnoli, Lazzari; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Provedel, Adamonis, Gila, Casale, Hysaj, Pellegrini, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic, Basic, Romero, Cancellieri, Pedro.

Arbitro: Maresca di Napoli. Guardalinee: Carbone-Preti. 4° Uomo: Feliciani. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Di Martino.

Juventus-Lazio in TV

Juventus-Lazio in tv in esclusiva da Mediaset, su Canale 5. Telecronista Mediaset per Juventus-Lazio sarà Riccardo Trevisani, commento tecnico di Massimo Paganin. Felipe Anderson è stato il giocatore che negli ottavi di finale di questa Coppa Italia ha effettuato più tiri nello specchio (tre), segnando anche la rete che ha permesso ai biancocelesti di passare il turno.

Juventus-Lazio Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Juventus-Lazio streaming gratis collegandosi al sito Mediaset Infinity da computer fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset.it. Juventus e Lazio hanno effettuato sei tiri nello specchio durante gli ottavi di finale di questa Coppa Italia: record al pari dell’Atalanta, tra le squadra che hanno superato il turno. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

