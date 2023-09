Vedere Juventus-Lecce Streaming Gratis On-line è possibile martedì 26 settembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. C’è grande attesa per vedere questa sfida da alta classifica all’Allianz Stadium di Torino. In primo luogo perchè il Lecce ha più punti della Juve e occupa la terza posizione dopo 5 giornate di campionato. In secondo luogo perchè per la Vecchia Signora questa sarà la prima sfida di Serie A con una squadra che sta davanti ed è ancora imbattuta.

Dopo la figuraccia in casa del Sassuolo (4-2) la Juventus di Allegri (contestatissimo per una parte di tifosi che chiedono le dimissioni da anni) è chiamata alla vittoria: non essendo impegnata in altre competizioni ha il dovere morale e sportivo di esprimere il suo migliore gioco per vincere lo Scudetto. Lecce ha battuto la Juventus solo una volta nelle ultime 14 partite, nel 2011. Questa è la prima volta che il Lecce ha più punti della Juventus nella classifica del campionato. Di seguito formazioni e info per vedere Juventus-Lecce streaming e tv.

Juventus-Lecce Streaming Live, probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Huijsen, Kostic, Weah, Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling, Vlahovic, Yildiz.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. Allenatore: D’Aversa.

A disposizione in panchina: Brancolini, Borbei, Venuti, Touba, Dorgu, Smajlovic, Blin, Faticanti, Oudin, Gonzalez, Berisha, Corfitzen, Samek, Piccoli, Sansone.

Arbitro: Giuia di Olbia. Guardalinee: Di Iorio / Cecconi. IV Uomo: Massa. VAR: Maresca. Assistente VAR: Muto.

Juventus-Lecce Live in TV

Il match tra Juventus-Lecce sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky.

Nicolò Fagioli ha segnato il suo primo gol in Serie A contro il Lecce il 29 ottobre 2022. Ha anche fornito un assist nel match contro il Sassuolo. Dopo queste prestazioni, non è riuscito a segnare in due partite di campionato consecutive da inizio novembre 2022, nonostante il suo gol sia contro il Lecce che contro l’Inter.

Juventus-Lecce Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Juventus-Lecce in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Federico Chiesa ha segnato per la prima volta in tre partite consecutive, dimostrando un’eccellente forma nel campionato italiano. Nelle ultime otto gare in Serie A ha segnati sei gol, che è quanto segnato nelle precedenti 51 partite nel campionato italiano

Dove vedere la partita Juventus-Lecce Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Per vedere la partita Juventus-Lecce, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web Corriere dello Sport.